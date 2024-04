Ancelotti: Vesel sem, da imamo veliko časa za pripravo na City

OGLAS

Galaktiki so v 30. krogu španskega prvenstva doma premagali Athletic Bilbao z 2:0 in prednost pred zasledovalci znova povišali na osem točk. "Odlična tekma je za nami. Imamo več razlogov za zadovoljstvo. Osvojili smo tri pomembne točke v boju za naslov prvaka, nismo prejeli gola, nimamo novih poškodovanih na seznamu in vrnil se je Eder Militao," je madridskemu AS hitel pripovedovati Italijan na klopi madridskega Reala in takoj pohvalil velikega junaka tekme.

Carlo Ancelotti FOTO: AP icon-expand

"Rodrygo je bil odločilen faktor. Ne samo zaradi dveh golov, na splošno je odigral zares dobro tekmo. A mi to že vemo, kakšen nogometaš je," je nadaljeval Ancelotti, vesel, da se je na travnik po daljši odsotnosti vrnil Eder Militao. "Morda je to celo največja zmaga večera. Vesel sem zanj, vesel sem za ekipo, da je dobila nazaj tako pomembnega člana zasedbe."

Spomnimo, Madridčane je v osmi minuti prvega polčasa tekme proti Athleticu v vodstvu popeljal Rodrygo, ki je lepo zadel z roba kazenskega prostora. Madridčani so imeli proti Baskom več od igre, lepše priložnosti, a vse do 73. minute niso strli Athleticove obrambe. Nato pa je drugič na sceno stopil Rodrygo in zadel še po podaji Juda Bellinghama za končnih 2:0.

Bellingham? Zaveda se, kako se mora obnašati in česa ne sme početi. Je pameten fant in je kazen razumel na pravi način. Odslej bo bolj tiho. Carlo Ancelotti

"Gola smo dosegli ob pravem času. Dobro, da tekma ni bila rezultatsko odprta v končnici. Lahko smo se umirili in odigrali pametno in racionalno. Vemo, da nas čaka ključno obdobje, ki bo zelo naporno." In tu so se rodila nova vprašanja. Real prihodnji teden prav v Madridu čaka prvo dejanje četrtfinala Lige prvakov, ko na Santiagio Bernabeo prihaja aktualni prvak Manchester City.

"Slišim, da se trener tekmecev Pep Guardiola pritožuje nad zgoščenim urnikom tekem. Res je, da smo veseli, ker bomo imeli dober teden za pripravo, toda mislim, da utrujenost pri odločitvi o polfinalistu ne bo odločilna," je za AS še povedal Ancelotti.

Statistika tekme Real Madrid - Athletic Bilbao FOTO: Sofascore.com icon-expand