Ancelotti z dvema napadalcema, Guardiola z dvema spremembama v obrambi, 0:0*

Prekaljeni italijanski strateg Carlo Ancelotti se je ob vrnitvi nepogrešljivega defenzivnega vezista Casemira na tekmah, ki so bile ključne za Real, odločil, da bo zaigral z vezistom več, medtem ko bosta v napadu kraljevala Karim Benzema in Vinicius Junior. Španski mediji so prepričani, da se bo Italijan tekmecu tokrat zoperstavil s sistemom 4-4-2, kar pomeni, da bodo v vezni liniji izkušeni Luka Modrić, Casemiro, Toni Kroos in mladi Federico Valverde.

Na drugi strani strateg Manchester Cityja ni poskrbel za kakšno večjo spremembo v postavi – računa na devet igralcev, ki so začeli tudi tekmo v Manchestru, na boke obrambe pa je vnesel nekaj svežega vetra, in sicer bosta v prvi minuti začela Kyle Walker in João Cancelo. Walker se vrača po petih tekmah premora zaradi poškodbe, Cancelo pa na prvi polfinalni tekmi ni smel nastopiti zaradi kazni kartonov.

Liga prvakov, polfinale, povratna tekma v Madridu:

Real Madrid – Manchester City 0:0* /3:4/

Začetni postavi:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Modrić, Casemiro, Kroos, Valverde; Benzema in Vinicius.

Manchester City: Ederson, Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden in Gabriel Jesus.

*V živo

/izid s prve tekme/