Ancelotti: Ne razmišljamo še o štirinajstem naslovu, a to je naš cilj

Derbi med Real Madridom in Interjem bo odločal o prvemu mestu v skupini D. Trener belega baleta Carlo Ancelotti se zaveda, kaj jih čaka, a cilj je le eden: "Kažemo kakovost in predanost. Ali lahko osvojimo Ligo prvakov? Naša ideja je, da se za vsako tekmo dobro pripravimo, a trenutno še ne razmišljamo o štirinajstem naslovu. To je tekma Liga prvakov in želimo zmagati. Želimo premagati močno ekipo. Cilj je priti do konca tega tekmovanja, kar bo zelo zahtevna naloga, a to je naš namen. Razumljivo je to naš cilj, ker gre za najbolj uspešen klub v Evropi."

Italijan na klopi Reala se dobro zaveda pritiska in tudi odgovornosti, ki jo imajo glede na bogato zgodovino kluba. Madridčani so najtrofejnejši v zgodovini Lige prvakov, lovoriko so osvojili kar trinajstkrat.

"Zahteve po zmagovanju so zgodovina tega kluba, ki je osvojil največ v Evropi. Zmagovali so tudi zaradi teh zahtev. Če si tukaj, se tega moraš zavedati. Ne moreš biti samo zadovoljen, vedno je treba iti naprej in napredovati. Osvojili smo deseti jubilejni pokal (La Decima) in ga proslavili, a smo vedeli, da nas poti vodi naprej," je stoično pojasnil Ancelotti dejstvo, da je vedno treba biti na visokem nivoju in se boriti za "vrhove".