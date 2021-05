Britanska vlada Turčijo uvrstila na rdeči seznam, finale LP na Otoku?

Grant Schapps je na novinarski konferenci dejal, da naj Britanci države na rdečem seznamu obiščejo "le v najbolj ekstremnih okoliščinah" in dodal, da je vlada naklonjena temu, da finalno tekmo Lige prvakov, ki bi jo moral Istanbul gostiti že lani, priredi v Angliji.

Schapps trdi, da se Angleška nogometna zveza (FA) že pogovarja z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) o morebitni preselitvi finalnega obračuna Manchester Cityja in Chelseaja, a da je "končna odločitev Uefina". Britanska vlada naj bi seznam osvežila vsake tri tedne.

"To bo situacija, ki se bo hitro razvijala," je dejal Schapps. Dvanajst držav in/ali ozemelj, vključno s Portugalsko, Izraelom in Gibraltarjem, je na zelenem seznamu destinacij, ki ga je Schapps s sodelavci predstavil pred začetkom poletne počitniške sezone. Potnikom iz zelenih držav po povratku na Otok ne bo potrebno v karanteno, medtem ko priljubljenih poletnih destinacij, kot so Francija, Španija in Grčija, zaenkrat na zelenem seznamu ni.