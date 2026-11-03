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Liga prvakov

Anglež, ki se v Kataloniji počuti kot doma: Včasih bi moral biti bolj sebičen

Barcelona, 03. 11. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Anthony Gordon

Danes bo v četrtem krogu ligaškega dela Lige prvakov Barcelona doma gostila Aston Villo. Gosti na Camp Nou prihajajo kot relativna neznanka za vse, razen za Anthonyja Gordona. Anglež je letos poleti okrepil Blaugrano, v Kataloniji pa se že počuti kot doma. Gordon je zadovoljen z začetkom sezone, a se zaveda, da vedno obstaja prostor za izboljšave. Prenos na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

Po dolgem premoru se je v Barcelono v zadnjih dveh sezonah vrnila angleška prisotnost, ki je še kako zaznamovala Blaugranino preteklost. Od legendarnih trenerjev Terryja Venablesa in Bobbyja Robsona pa do svetovno znanega golgeterja Garyja Linekerja, sodelovanje Združenega kraljestva in Katalonije je v preteklosti večkrat obrodilo sadove. Lani je otoški pridih v Barcelono vrnil Marcus Rashford, čigar enoletna posoja s strani Manchester Uniteda je zadovoljila veliko navijačev, ki so si želeli, da bi 29-letnik ostal tudi v letošnji sezoni.

Na položaju levega krilnega napadalca ga je zamenjal njegov rojak Anthony Gordon, ki je za 80 milijonov evrov zapustil vrste Newcastla. Anglež se je v Kataloniji dobro udomačil: "Prvič živim izven Združenega kraljestva. Španija se zelo razlikuje od Anglije, zelo sem hvaležen, da sem tukaj. Vreme, hrana, ljudje ... Vse je super. Moja družina je zelo zadovoljna tukaj. Z navijači sem stkal odličen odnos. Transparenti meni v čast me izredno osrečujejo. Našim privržencem želim povrniti z zadetki, asistencami in lovorikami," je povedal 25-letnik.

Topel sprejem katalonskih navijačev je privedel do dobrega začetka Gordonove epizode na Iberskem polotoku. Zaenkrat je za Blaugrano vpisal štiri asistence in tri gole. Izkupiček, ki obeta, a si ga želi Anglež še izboljšati: "Včasih moram biti bolj sebičen. Ne smem vedno iskati podaje, večkrat se moram odločiti za preigravanje. Želim si prispevati več zadetkov in podaj, to na koncu odloča tekme," je bil na srečanju s sedmo silo iskren angleški reprezentant.

Danes na Camp Nou prihaja Aston Villa, ki se zaenkrat lahko pohvali z brezhibnim rezultatskim izkupičkom. Aktualni prvaki Lige Evropa so izredno neugodno moštvo, zelo sposobni greniti življenja velikanov, kar so dokazali tudi v prejšnjem krogu Premier lige, ko so doma premagali Manchester City. Tega se še kako dobro zaveda Gordon, ki je proti Villi v karieri igral že 12-krat: "Aston Villo zelo dobro poznam. Vedno so izredno osredotočeni in potrpežljivo čakajo na svoje priložnosti. Trenutno so v odlični formi. Zagotovo nas čaka zahteven izziv, ki pa se ga neizmerno veselimo."

Spopad četrtega kroga ligaškega dela najprestižnejšega klubskega tekmovanja si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Kot vedno, smo tudi tokrat za vas pripravili izredno bogat studijski del pred začetkom tekme. Našemu Andražu Hočevarju bo družbo delal nekdanji slovenski reprezentant Branko Ilić. Začnemo ob 20.30.

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