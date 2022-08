Ante Čačić: Naredili bomo vse, da Zagreb, torej Hrvaška, dočaka Ligo prvakov

Hrvaški Dinamo je še vedno v igri za preboj v skupinski del Lige prvakov, a bodo morali zagrebški modri pred svojimi navijači v odločilnem koraku kvalifikacij izločiti norveškega prvaka Bodo/Glimt. Norvežani so prvo tekmo dobili z 1:0, odločitev o potniku med evropsko klubsko nogometno elito bo padla na povratni tekmi na razprodanemu stadionu Maksimir (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.45).

V boju za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov so ostala prosta le še tri mesta. Tako je znanih že 29 klubov, ki bodo del Uefinega najmočnejšega klubskega tekmovanja, v torek so "vstopnico" dobili izraelski Maccabi Haifa, češka Viktoria Plzen in portugalska Benfica Lizbona. Danes bodo znani še zadnji trije "potniki", v Zagrebu bo Dinamo lovil gol zaostanka proti norveškemu prvaku Bodo/Glimt. Uvrstitev med evropsko klubsko nogometno elito prinaša tudi zajeten kup evrov, ki se meri v milijonih, ki jih nameni Uefa uvrščenim klubom. Zagrebški modri bodo imeli močno podporo s tribun, saj je stadion Maksimir razprodan, kar pomeni, da bodo imeli na svoji strani več kot 20 tisoč glasnih navijačev. Ob tem so varovanci trenerja Anteja Čačića v zadnjem obdobju v res dobri, tudi strelski formi. Na zadnjih dveh velikih derbijih hrvaškega prvenstva je v Zagrebu "padel" Hajduk s 4:1, nazadnje pa še Osijek s 5:2. Zagrebčani zanesljivo vodijo na lestvici državnega prvenstva po šestih krogih imajo 16 točk, niso še doživeli poraza (pet zmag, remi). Na domačem igrišču Dinamo ni doživel poraza vse od decembra 2021, tako da je njihov Maksimir velik adut pred odločilno tekmo. Dobro statistiko na domači zelenici imajo tudi v evropskih tekmovanjih, saj so na zadnjih desetih evropskih tekmah doživeli le en poraz (pet zmag, štirje remiji).

Dinamo je v Ligi prvakov nazadnje igral leta 2019, trener modrih je optimist: "Veseli smo, da bomo tekmo pričakali v tako dobrem vzdušju, da bomo imeli toliko podpore naših zvestih navijačev, da imamo res dobro vzdušje v ekipi in zadnja tekma govori temu v prid. Da imamo skoraj vse igralce, razen Lauritsena, ki ima virus, na voljo za jutrišnjo tekmo. Od Dinama pričakujem dobro predstavo, pričakujem, čeprav je gost dobra ekipa in ima rezultatsko prednost 1:0, da bomo zmogli narediti vse, kar je potrebno, da Zagreb, torej Hrvaška, dočaka Ligo prvakov." "Sem optimističen, saj vemo, da obstajajo načini, kako lahko igramo proti dobri ekipi. Iz prve tekme smo potegnili veliko dobrih stvari in upam, da slabih stvari ne bomo ponovili. So dobra ekipa, ki je ne gre podcenjevati, a mi smo gostitelji. Verjamem v našo kakovost in se veselim veselja ob tej tekmi, imeli bomo poln stadion. Pomembno je, da je ekipa dovolj zbrana in dovolj pogumna. Če bo tako, računam na Ligo prvakov," je še dodal Čačić na novinarski konferenci.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Vsi vemo, kakšna tekma nas čaka. Zagotovo zahteven nasprotnik, ki smo ga na Norveškem dobro spoznali. Ena izjemno težka, zahtevna tekma. Pripravljeni smo, upam, da se bo vse dobro končalo. Vsekakor smo veseli, da je stadion poln in da so vstopnice razprodane. To je velik veter v hrbet in upam, da ga bomo upravičili," je povedal Arijan Ademi. "Zdaj smo bolje seznanjeni z njihovimi kvalitetami, samozavest pa nam dajeta zadnji dve prvenstveni zmagi proti Hajduku in Osijeku, saj vemo, koliko težav smo imeli z njimi v prejšnji sezoni. Želimo Ligo prvakov in upam, da nam bo to uspelo," je še dodal kapetan modrih. Preostala para današnjega sporeda sta Trabzonspor – Koebenhaven (izid prve tekme: 1:2) in PSV Eindhoven – Glasgow Rangers (2:2).