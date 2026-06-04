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Liga prvakov

Arbeloa se je sam od sebe Bayerju ponujal, a ga je ta zavrnil in ustoličil drugega Španca

Leverkusen, 04. 06. 2026 13.58 pred 20 dnevi 1 min branja 18

Avtor:
M.J. STA
Alvaro Arbeloa

Nemški nogometni prvoligaš Bayer Leverkusen je na svoji spletni strani tudi uradno potrdil, da se je razšel s trenerjem Kasperjem Hjulmandom in na njegovo mesto postavil Španca Carlesa Martineza Novella. Ta bo klub prevzel 1. julija, pogodbo pa je podpisal do junija 2028.

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Martinez Novell, ki se bo uradno predstavil v petek na opoldanski novinarski konferenci, je nazadnje vodil Toulouse v elitni francoski ligi in z njim osvojil deveto mesto. V klubu so se Kasperju Hjulmandu zahvalili za delo in predanost, med drugim je Danec ekipo popeljal do polfinala nemškega pokala, osmine finala lige prvakov in šestega mesta v domači ligi, s čimer si je Bayer zagotovil igranje v ligaškem delu evropske lige.

Alejandro Grimaldo
Alejandro Grimaldo
FOTO: Profimedia

Simon Rolfes, generalni direktor kluba, je dejal, da so se intenzivno ukvarjali z vprašanjem, kateri trener najbolje ustreza naslednji razvojni fazi kluba. "Carles Martinez je uspešno razvil številne mlade igralce v Toulousu in oblikoval mednarodno pisano ekipo v močno enoto. Poleg teh dragocenih izkušenj prinaša visoko raven strokovne usposobljenosti iz svojega časa na mladinski akademiji Barcelone. Carles je trener z jasnimi načeli in sodobno idejo igre. Prepričani smo, da lahko postavi naredi prave poteze za našo športno prihodnost," je dejal Rolfes.

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Pred Martinezom Novellom je klub iz Leverkusna že vodil španski strateg, in sicer Xabi Alonso med letoma 2022 in 2025. Ta je ekipo leta 2024 pripeljal do državnega in pokalnega naslova.

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KOMENTARJI18

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fihner
04. 06. 2026 18.16
Spet ena od Nejca, res je neverjeten.
Odgovori
+7
9 2
NoriSušan
04. 06. 2026 18.59
Odvisno kako definiraš neverjeten. Js bi reku prej dementen npr pomoje bližje
Odgovori
+4
6 2
Nejc Lola
04. 06. 2026 15.16
Pa pac ne bojo imeli dobrega trenerja🥱 njihov problem
Odgovori
-16
2 18
Kolllerik
04. 06. 2026 15.19
Terat Valverdeja iz kluba... nizko ste padli... 😁
Odgovori
+9
10 1
NoriSušan
04. 06. 2026 15.26
Ker bodo imeli bolšega. Me pa zanima kaj ga po tvoje dela tako dobrega?
Odgovori
+5
7 2
NoriSušan
04. 06. 2026 15.27
Kollerik pomojem je mel ta drug bolši krožni udarec
Odgovori
+7
8 1
modelx
04. 06. 2026 16.26
če je tako dober, zakaj ga niste obdržali???
Odgovori
+9
9 0
NoriSušan
04. 06. 2026 17.37
modelx on sam nebuloze naklada iz obupa logike ne poznajo haha
Odgovori
+6
8 2
Amor Fati
04. 06. 2026 15.06
Kakšne pa so sploh njegove reference, poleg te, da je kratek čas vodil Real Madrid? Kaj ni bil on, preden so skenslali Alonsota v mladinskem pogonu?
Odgovori
+7
7 0
Kolllerik
04. 06. 2026 14.35
Arbeola je že tretji trener reala, katerega je zamenjal Flick. Pri Bayerju so verjetno ocenili, da je Arbeola še vedno preutrujen za delo z nemškim klubom predvsem zaradi precej napornega štetja vseh tistih lovorik, katere je osvojil z realom zadnjo sezono
Odgovori
+9
10 1
NoriSušan
04. 06. 2026 15.08
Se strinjam meni jih še do danes ni supelo prešteti
Odgovori
+7
8 1
Kolllerik
04. 06. 2026 15.19
😁👍
Odgovori
+6
7 1
NoriSušan
04. 06. 2026 17.38
Pogrešali ga bomo kot seveda tisto legendarno famozno Xabi ero
Odgovori
+6
7 1
NoriSušan
04. 06. 2026 14.23
Čudno potem ko je osvojil ligo že oktobra
Odgovori
+8
9 1
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