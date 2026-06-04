Arbeloa se je sam od sebe Bayerju ponujal, a ga je ta zavrnil in ustoličil drugega Španca

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Martinez Novell, ki se bo uradno predstavil v petek na opoldanski novinarski konferenci, je nazadnje vodil Toulouse v elitni francoski ligi in z njim osvojil deveto mesto. V klubu so se Kasperju Hjulmandu zahvalili za delo in predanost, med drugim je Danec ekipo popeljal do polfinala nemškega pokala, osmine finala lige prvakov in šestega mesta v domači ligi, s čimer si je Bayer zagotovil igranje v ligaškem delu evropske lige.

Alejandro Grimaldo FOTO: Profimedia

Simon Rolfes, generalni direktor kluba, je dejal, da so se intenzivno ukvarjali z vprašanjem, kateri trener najbolje ustreza naslednji razvojni fazi kluba. "Carles Martinez je uspešno razvil številne mlade igralce v Toulousu in oblikoval mednarodno pisano ekipo v močno enoto. Poleg teh dragocenih izkušenj prinaša visoko raven strokovne usposobljenosti iz svojega časa na mladinski akademiji Barcelone. Carles je trener z jasnimi načeli in sodobno idejo igre. Prepričani smo, da lahko postavi naredi prave poteze za našo športno prihodnost," je dejal Rolfes.