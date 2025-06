Argentinski najstnik za 63,2 milijona evrov k Realu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Franco Mastantuono se bo lahko po pravilih Mednarodne nogometne zveze zasedbi Xabija Alonsa pridružil 14. avgusta, ko bo dopolnil 18 let. Podpisal je pogodbo do konca sezone 2030/31. Mladi Argentinec velja za enega najbolj obetavnih nogometašev na svetu, pred dnevi pa je v kvalifikacijah za SP tudi debitiral za argentinsko izbrano vrsto. Krilni nogometaš je za River v dosedanjem poteku sezone odigral 19 tekem ter dosegel sedem golov in štiri podaje.