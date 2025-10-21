Svetli način
Liga prvakov
V ŽIVO

Za kakšni začetni enajsterici sta se odločila trenerja?

London, 21. 10. 2025 20.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M. , J.B.
Komentarji
1

V tretjem krogu Lige prvakov bo londonski Arsenal gostil madridski Atletico. V vlogi favorita so topničarji, ki že leta veljajo za ekipo, proti kateri je težko doseči gol – med evropsko elito ga letos še niso prejeli. Bodo colchonerosi prvi, ki bodo našli načrt, kako premagati obrambo Londončanov? Preverite na Kanalu A in VOYO, kjer s studiom, v katerem bosta z vami Sanja Modrić in Tonči Žlogar, pričnemo ob 20.30.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
20.05

Začetna enajsterica domačinov

20.00

Drage dame in cenjeni gospodje, dober večer!

Z vami bomo danes na spletni strani 24ur.com pospremili tekmo med Arsenalom in Atletico Madridom, ki so jo boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Mikel Arteta z izbiro prve postave ni presenetil. Na klopi je pustil Riccarda Calafiorija, namesto katerega je priložnost ponudil Mylesu Lewis-Skellyju. V napadu bosta Viktorju Gyokeresu pomagala Bukayo Saka in Gabriel Martinelli, ki je v zadnjem obdobju znova ujel staro formo. Strelec edinega gola na sobotni tekmi s Fulhamom Leandro Trossard na svojo priložnost čaka na klopi. 

V začetni postavi gostov je pričakovano Jan Oblak. V napadu bosta kombinirala izkušeni Norvežan Alexander Sørloth in Julian Alvarez

UEFA LP: Arsenal - Atletico Madrid
UEFA LP: Arsenal - Atletico Madrid FOTO: VOYO

Arsenal je tudi letos odlično startal v sezono. V angleškem prvenstvu so z 19 točkami na prvem mestu lestvice, na osmih obračunih pa so prejeli vsega tri zadetke. Po načrtih jim gre tudi v Ligi prvakov, kjer so za stoodstoten izkupiček šestih točk dvakrat slavili z 2:0. "Ekipa je v primerjavi s prejšnjim letom zelo dozorela. Čeprav je sezona še v zgodnji fazi in nas čaka veliko tekem, me navdihuje energija in ambicija igralcev. Vsaka tekma je pomembna, še posebej ta, ki bo zelo zahtevna," je pred današnjo tekmo proti Atleticu povedal trener angleškega kluba Mikel Arteta.

Podobno motivirani so tudi nogometaši s španske prestolnice, ki so sezono začeli slabo, v zadnjih tednih pa ponovno kažejo predstave, ki smo jih od njih vajeni. Med evropsko elito so sezono začeli s porazom s 3:2 proti Liverpoolu, nato pa s 5:1 odpravili Eintracht Frankfurt. Zdaj je pred njimi novo zahtevno gostovanje na Otoku. "Igramo proti odlični ekipi z neverjetnim slogom igre in sposobnostjo vodenja tekme. Imajo jasno identiteto, ki jo izboljšujejo z dodajanjem tistega, kar potrebujejo. Zagotovo nas čaka zelo hitra in dinamična tekma," pred obračunom razmišlja Diego Simeone, ki rdeče-bele vodi že od leta 2011. Zanj bo to jubilejna 750. tekma na klopi madridskega velikana.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO FOTO: VOYO
nogomet liga prvakov arsenal atletico madrid
Senzor
21. 10. 2025 19.44
+1
Nogomet se prenaša na vseh možnih programih Arena in šport kluba. Košarko pa nam ne bo omogočil Telekom, ki propagira paket NEO, Arena pa ne bo prenašala tekem NBA. prešaltali bo treba na Telemach, ki to omogoča. Sramota, kako se norčujejo iz svojih gledalcev, ki plačujejo naročnino.
ODGOVORI
1 0
