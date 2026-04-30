'Zelo jezen sem, ker so preklicali enajstmetrovko'

Madrid, 30. 04. 2026 07.04 pred 42 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.D.
Trener Arsenala Mikel Arteta

Po neverjetni torkovi tekmi med PSG-jem in Bayernom je sredin polfinalni obračun Lige prvakov pričakovano ponudil manj zadetkov. V Madridu drame in napetosti sicer ni manjkalo, Arsenal in Atletico pa sta se razšla z izidom 1:1. Arsenalovi igralci in trener Mikel Arteta upajo, da jim bodo domači navijači na povratni tekmi pomagali do velike zmage in prvega finala v tem tekmovanju po letu 2006.

  Atletico prav tako iz 11-metrovke do izenačenja (1:1)
    Atletico prav tako iz 11-metrovke do izenačenja (1:1)
  Arsenal do vodstva v Madridu po uspešno izvedeni 11-metrovki (0:1)
    Arsenal do vodstva v Madridu po uspešno izvedeni 11-metrovki (0:1)

Arsenal je v Madridu na polnem stadionu Metropolitano povedel v 44. minuti, ko je enajstmetrovko uspešno izvedel švedski napadalec Victor Gyökeres. V drugem polčasu so igralci Atletica pokazali boljšo igro, v 56. minuti pa je tudi Julian Alvarez izkoristil najstrožjo kazen po igri z roko Bena Whita v gostujočem kazenskem prostoru.

Po obračunu je trener gostov Mikel Arteta najprej pohvalil domače navijače. "Kakšen privilegij, da lahko igraš polfinale Lige prvakov na tem stadionu. Ustvarili so neverjetno energijo in vzdušje. Imeli smo dobre trenutke, pokazali igro, ki smo jo želeli in povedli preko enajsmetrovke. Na žalost smo drugi polčas začeli slabo, izgubljali posest žoge in njim prepustili vajeti igre. To so izkoristili," je o poteku tekme dejal Španec.

Sodnik Danny Makkelie je na tej tekmi dosodil kar tri enajstmetrovke, zadnjo pa je po pregledu posnetkov preklical. Čeprav je sprva dosodil prekršek Slovaka Davida Hancka nad Eberechijem Ezejem, si je nato premislil in Arteta se po tekmi ni strinjal z njegovo odločitvijo. "Zelo sem razočaran nad dosojeno enajstmetrovko. V Premier League to ne bi bila enajstmetrovka. Tu pa moram sprejeti pravila in doslednost sodnikov, saj je bila tudi včeraj enako dosojena enajstmetrovka proti Bayernu. Sem pa izjemno jezen zaradi preklica enajstmetrovke po prekršku nad Ezejem. Ni bila očitna napaka, preklic enajstmetrovke pa je spremenil potek tekme. Žal mi je, ampak na tej ravni se kaj takega ne bi smelo zgoditi," je odločitve Makkelieja ocenil Arteta.

Kdo bo napredoval v veliki finale Lige prvakov?
Kljub razočaranju je bil trener Arsenala zadovoljen s predstavo svojih varovancev, ki so ostali neporaženi tudi na 13. zaporedni tekmi v Ligi prvakov. "Zelo sem ponosen. To sem rekel tudi fantom. Devet in pol mesecev smo se uspešno soočali z vsemi okoliščinamu, kar je izjemno. Zelo cenim, kar nam je uspelo, ker so v preteklosti tu padle tudi najboljše ekipe na svetu. Nismo dobili rezultata, ki smo ga želeli. Načrtovali smo zmago, vseeno pa je vse v naših rokah. Pred našimi ljudmi se bomo borili za finale," je pred povratnim obračunom samozavesten Arteta.

Preberi še Najstrožji kazni prinesli remi Atletica in Arsenala

Prvi zvezdnik Arsenala Bukayo Saka se je minuli konec tedna vrnil po poškodbi, v Madridu pa je v igro vstopil v drugem polčasu. "Imamo mešane občutke. Želeli smo zmagati, ampak bomo sprejeli tudi neodločen izid. To je šele polčas in ob povratku na naš stadion smo samozavestni. Veselimo se in v to tekmo bomo vstopili polni samozavesti," je po tekmi dejal angleški reprezentant.

arsenal atletico madrid liga prvakov mikel arteta bukayo saka

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
30. 04. 2026 08.17
Mi, navijači Atletico Madrida smo pa zelo veseli, ker bomo naslednjo tekmo potrdili finale lige prvakov. Požri se, Mikel Arteta.
Ribežn
30. 04. 2026 08.11
Tudi 1. ni bil penal..
