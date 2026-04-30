'Zelo jezen sem, ker so preklicali enajstmetrovko'

Arsenal je v Madridu na polnem stadionu Metropolitano povedel v 44. minuti, ko je enajstmetrovko uspešno izvedel švedski napadalec Victor Gyökeres. V drugem polčasu so igralci Atletica pokazali boljšo igro, v 56. minuti pa je tudi Julian Alvarez izkoristil najstrožjo kazen po igri z roko Bena Whita v gostujočem kazenskem prostoru.
Po obračunu je trener gostov Mikel Arteta najprej pohvalil domače navijače. "Kakšen privilegij, da lahko igraš polfinale Lige prvakov na tem stadionu. Ustvarili so neverjetno energijo in vzdušje. Imeli smo dobre trenutke, pokazali igro, ki smo jo želeli in povedli preko enajsmetrovke. Na žalost smo drugi polčas začeli slabo, izgubljali posest žoge in njim prepustili vajeti igre. To so izkoristili," je o poteku tekme dejal Španec.
Sodnik Danny Makkelie je na tej tekmi dosodil kar tri enajstmetrovke, zadnjo pa je po pregledu posnetkov preklical. Čeprav je sprva dosodil prekršek Slovaka Davida Hancka nad Eberechijem Ezejem, si je nato premislil in Arteta se po tekmi ni strinjal z njegovo odločitvijo. "Zelo sem razočaran nad dosojeno enajstmetrovko. V Premier League to ne bi bila enajstmetrovka. Tu pa moram sprejeti pravila in doslednost sodnikov, saj je bila tudi včeraj enako dosojena enajstmetrovka proti Bayernu. Sem pa izjemno jezen zaradi preklica enajstmetrovke po prekršku nad Ezejem. Ni bila očitna napaka, preklic enajstmetrovke pa je spremenil potek tekme. Žal mi je, ampak na tej ravni se kaj takega ne bi smelo zgoditi," je odločitve Makkelieja ocenil Arteta.
Kljub razočaranju je bil trener Arsenala zadovoljen s predstavo svojih varovancev, ki so ostali neporaženi tudi na 13. zaporedni tekmi v Ligi prvakov. "Zelo sem ponosen. To sem rekel tudi fantom. Devet in pol mesecev smo se uspešno soočali z vsemi okoliščinamu, kar je izjemno. Zelo cenim, kar nam je uspelo, ker so v preteklosti tu padle tudi najboljše ekipe na svetu. Nismo dobili rezultata, ki smo ga želeli. Načrtovali smo zmago, vseeno pa je vse v naših rokah. Pred našimi ljudmi se bomo borili za finale," je pred povratnim obračunom samozavesten Arteta.
Prvi zvezdnik Arsenala Bukayo Saka se je minuli konec tedna vrnil po poškodbi, v Madridu pa je v igro vstopil v drugem polčasu. "Imamo mešane občutke. Želeli smo zmagati, ampak bomo sprejeli tudi neodločen izid. To je šele polčas in ob povratku na naš stadion smo samozavestni. Veselimo se in v to tekmo bomo vstopili polni samozavesti," je po tekmi dejal angleški reprezentant.
