Kane pogosto zabija Arsenalu, bo med strelci tudi danes?

Arsenal je na tretjem mestu klubov, proti katerim je Harry Kane odigral največ tekem v svoji bogati karieri. Na 17 medsebojnih obračunih v angleškem prvenstvu je dosegel 14 zadetkov, kar topničarje uvršča na rep trojice ekip, katerim je 32-letni angleški napadalec v svoji karieri zabil največ golov. To seveda ni nobeno presenečenje, saj je kar 14 let nosil dres Tottenhama, ki je njihov največji rival.
Kane je severni London zapustil pred dobrima dvema letoma, proti topničarjem pa nazadnje igral aprila lani, ko sta bila Arsenal in Bayern München tekmeca v četrtfinalu Lige prvakov. Na prvi tekmi v Londonu je Kane z zadetkom Bavarcem pomagal do remija, teden dni kasneje pa so si igralci Bayerna pred domačimi navijači z minimalno zmago zagotovili napredovanje med najboljše štiri.
Čeprav angleški zvezdnik po selitvi v Nemčijo o svojem nekdanjem klubu nikoli ni rekel nič slabega, priznava, da je presrečen, da se je za to odločil. "Ta prestop je ena izmed najboljših odločitev mojega življenja. Uživam v vsakem trenutku, nova liga, evropski večeri, drugačna kultura. To mi je pomagalo, da sem se razvil in izboljšal. Smo ena izmed najboljših ekip v Evropi. Ni moštva, za katerega bi igral raje, kot za Bayern," je pred današnjo tekmo proti vročemu Arsenalu povedal Kane.
Na novinarski konferenci je spregovoril tudi njegov trener Vincent Kompany, ki se je s topničarji velikokrat srečal kot igralec, nekajkrat pa že tudi kot trener. "Zmagali smo prve štiri tekme, kar je zelo pomembno. Upamo, da bomo tako nadaljevali. Današnja tekma bo najzahtevnejša preizkušnja sezone, ampak zato smo tukaj in takšnih tekem se vedno veselimo," je dejal 39-letni Belgijec.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.