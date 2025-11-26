Kane pogosto zabija Arsenalu, bo med strelci tudi danes?

Arsenal je na tretjem mestu klubov, proti katerim je Harry Kane odigral največ tekem v svoji bogati karieri. Na 17 medsebojnih obračunih v angleškem prvenstvu je dosegel 14 zadetkov, kar topničarje uvršča na rep trojice ekip, katerim je 32-letni angleški napadalec v svoji karieri zabil največ golov. To seveda ni nobeno presenečenje, saj je kar 14 let nosil dres Tottenhama, ki je njihov največji rival.

Kane je severni London zapustil pred dobrima dvema letoma, proti topničarjem pa nazadnje igral aprila lani, ko sta bila Arsenal in Bayern München tekmeca v četrtfinalu Lige prvakov. Na prvi tekmi v Londonu je Kane z zadetkom Bavarcem pomagal do remija, teden dni kasneje pa so si igralci Bayerna pred domačimi navijači z minimalno zmago zagotovili napredovanje med najboljše štiri.