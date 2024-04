Arsenal in Bayern brez zmagovalca po prvem dejanju

Na prvi tekmi četrtfinala nogometne Lige prvakov sta se v Londonu udarila Arsenal in Bayern iz Münchna. Gostitelji so hitro povedli, a je aktualnemu nemškemu prvaku še do odmora uspel popoln rezultatski zasuk. V nadaljevanju je topničarjem le uspelo izenačiti in obračun končal z remijem (2:2). Povratna tekma bo 17. aprila v bavarski prestolnici. Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz dvoboja Real Madrid - Manchester City. Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.