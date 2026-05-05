Arsenal ima spet vse v svojih rokah: Liga prvakov in Premier liga?

Za zdaj še brez evropske lovorike

Arsenal že drugo sezono zapored igra v polfinalu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Lani so morali premoč priznati PSG-ju, ki je na obeh tekmah prišel do minimalne zmage, nato pa v finalu deklasiral milanski Inter. Tokrat imajo topničarji po prvi tekmi boljše izhodišče. Na gostovanju v španski prestolnici so se z Atleticom razšli z izidom 1:1, po napovedih stavnic pa že praktično celo sezono veljajo za favorita. Ligaško fazo so namreč sklenili s stoodstotnim izkupičkom, nato pa za mesto med najboljšimi štirimi ekipami stare celine najprej izločili Bayer Leverkusen, nato pa še lizbonski Sporting.

Veselje nogometašev Arsenala na tekmi proti Atleticu.

"Komaj čakam na tekmo. Med igralci in navijači čutim energijo, to so trenutki, ki jih želimo doživeti skupaj. Kot klub in kot ekipa smo naredili ogromno, da smo po 20 letih spet v tem položaju. Lačni smo zmage in uvrstitve v finale," je pred povratno tekmo proti colchonerosom povedal Mikel Arteta, trener Arsenala, ki je v finalu Lige prvakov prvič in doslej zadnjič igral leta 2006, ko je bila od njega boljša Barcelona. To pa še zdaleč ni edini finalni nastop londonskega kluba v evropskih tekmovanjih. Dvakrat so se do tekme za trofejo prebili tudi v Ligi Evropa. Leta 2000 jih je po enajstmetrovkah premagal turški Galatasaray, pred sedmimi leti pa jih je s 4:1 nadigral mestni tekmec Chelsea. Topničarji tako še naprej sanjajo o prvi lovoriki stare celine.

Manchester City jim je ponudil priložnost za dvojno krono

Kljub temu da je Arsenal v večjem delu sezone dominiral, je imel krajše krizno obdobje. To je trajalo od sredine marca do sredine aprila, v tem času pa so izpadli iz domačih pokalnih tekmovanj ter v prvenstvu izgubili proti Bournemouthu in Manchester Cityju. Sinje modri so se jim posledično s tekmo manj približali na tri točke zaostanka in jih nekaj dni kasneje z zmago nad Burnleyjem potisnili na drugo mesto. Takrat se je govorilo, da zna o novem prvaku odločati razlika v zadetkih, Manchester City pa si je zdaj privoščil spodrsljaj in Arsenalu spet ponudil prosto pot do prvega angleškega naslova po sezoni 2003/04, ko so prvenstvo osvojili brez izgubljene tekme.

Nogometaši Manchester Cityja po remiju proti Evertonu.

Varovanci Pepa Guardiole so v 35. krogu Premier lige gostovali pri Evertonu, imeli v prvem polčasu število zrelih priložnosti, edini zadetek pa je dosegel Jeremy Doku. V drugem delu tekme smo spremljali povsem drugačen Manchester City, ki je med 68. in 81. minuto prejel kar tri zadetke, v končnici tekme pa sta za remi, ki utegne biti odločilen v borbi za naslov prvaka, poskrbela Erling Haaland in Doku. "Bolje remi kot poraz, ampak zdaj več nimamo nadzora. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," je po obračunu povedal Guardiola, spregovoril pa je tudi nekdanji zvezdnik topničarjev Thierry Henry: "Če bi bil na mestu Arsenala, ne bi razmišljal v smeri, da si lahko privoščim izgubljati točke. Dejstvo pa je, da ima zdaj Arsenal vse v svojih rokah."

Sinje modri zdaj s tekmo manj zaostajajo za pet točk. Do konca sezone jih čakajo še domače tekme proti Brentfordu, Crystal Palaceu in Aston Villi ter gostovanje pri Bournemouthu. Topničarji bodo v angleškem prvenstvu do konca sezone gostovali pri West Hamu in Crystal Palaceu ter doma pričakali Burnley.