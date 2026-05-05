Arsenal ima spet vse v svojih rokah: Liga prvakov in Premier liga?

London, 05. 05. 2026 11.15 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
A.M.
Arsenal

Topničarji se bodo v primeru današnje zmage proti Atletico Madridu (prenos 20.30 na Kanalu A in VOYO) uvrstili v finale Lige prvakov, poleg tega pa imajo tudi v domačem prvenstvu odprto pot do naslova prvaka. V primeru, da si do konca sezone ne privoščijo nobenega spodrsljaja, bodo v zrak dvignili najpomembnejši trofeji.

Za zdaj še brez evropske lovorike

Arsenal že drugo sezono zapored igra v polfinalu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Lani so morali premoč priznati PSG-ju, ki je na obeh tekmah prišel do minimalne zmage, nato pa v finalu deklasiral milanski Inter.

Tokrat imajo topničarji po prvi tekmi boljše izhodišče. Na gostovanju v španski prestolnici so se z Atleticom razšli z izidom 1:1, po napovedih stavnic pa že praktično celo sezono veljajo za favorita. Ligaško fazo so namreč sklenili s stoodstotnim izkupičkom, nato pa za mesto med najboljšimi štirimi ekipami stare celine najprej izločili Bayer Leverkusen, nato pa še lizbonski Sporting.

Veselje nogometašev Arsenala na tekmi proti Atleticu.
Veselje nogometašev Arsenala na tekmi proti Atleticu.
FOTO: AP

"Komaj čakam na tekmo. Med igralci in navijači čutim energijo, to so trenutki, ki jih želimo doživeti skupaj. Kot klub in kot ekipa smo naredili ogromno, da smo po 20 letih spet v tem položaju. Lačni smo zmage in uvrstitve v finale," je pred povratno tekmo proti colchonerosom povedal Mikel Arteta, trener Arsenala, ki je v finalu Lige prvakov prvič in doslej zadnjič igral leta 2006, ko je bila od njega boljša Barcelona.

To pa še zdaleč ni edini finalni nastop londonskega kluba v evropskih tekmovanjih. Dvakrat so se do tekme za trofejo prebili tudi v Ligi Evropa. Leta 2000 jih je po enajstmetrovkah premagal turški Galatasaray, pred sedmimi leti pa jih je s 4:1 nadigral mestni tekmec Chelsea. Topničarji tako še naprej sanjajo o prvi lovoriki stare celine.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO.
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com

Manchester City jim je ponudil priložnost za dvojno krono

Kljub temu da je Arsenal v večjem delu sezone dominiral, je imel krajše krizno obdobje. To je trajalo od sredine marca do sredine aprila, v tem času pa so izpadli iz domačih pokalnih tekmovanj ter v prvenstvu izgubili proti Bournemouthu in Manchester Cityju.

Sinje modri so se jim posledično s tekmo manj približali na tri točke zaostanka in jih nekaj dni kasneje z zmago nad Burnleyjem potisnili na drugo mesto. Takrat se je govorilo, da zna o novem prvaku odločati razlika v zadetkih, Manchester City pa si je zdaj privoščil spodrsljaj in Arsenalu spet ponudil prosto pot do prvega angleškega naslova po sezoni 2003/04, ko so prvenstvo osvojili brez izgubljene tekme.

Nogometaši Manchester Cityja po remiju proti Evertonu.
Nogometaši Manchester Cityja po remiju proti Evertonu.
FOTO: AP

Varovanci Pepa Guardiole so v 35. krogu Premier lige gostovali pri Evertonu, imeli v prvem polčasu število zrelih priložnosti, edini zadetek pa je dosegel Jeremy Doku. V drugem delu tekme smo spremljali povsem drugačen Manchester City, ki je med 68. in 81. minuto prejel kar tri zadetke, v končnici tekme pa sta za remi, ki utegne biti odločilen v borbi za naslov prvaka, poskrbela Erling Haaland in Doku.

"Bolje remi kot poraz, ampak zdaj več nimamo nadzora. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," je po obračunu povedal Guardiola, spregovoril pa je tudi nekdanji zvezdnik topničarjev Thierry Henry: "Če bi bil na mestu Arsenala, ne bi razmišljal v smeri, da si lahko privoščim izgubljati točke. Dejstvo pa je, da ima zdaj Arsenal vse v svojih rokah."

Lahko topničarji osvojijo dvojno krono (Liga prvakov in Premier liga)?
Sinje modri zdaj s tekmo manj zaostajajo za pet točk. Do konca sezone jih čakajo še domače tekme proti Brentfordu, Crystal Palaceu in Aston Villi ter gostovanje pri Bournemouthu. Topničarji bodo v angleškem prvenstvu do konca sezone gostovali pri West Hamu in Crystal Palaceu ter doma pričakali Burnley.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Gregib
05. 05. 2026 12.27
COYG!
NoriSušan
05. 05. 2026 12.18
V primeru da ne bo poškodb znajo osvojit. V finalu LP pa zna bit težka.
cripstoned
05. 05. 2026 11.18
Angleska liga vsekakor dosegljiva po kiksu citya...liga prvakov pa ne..ze proti atletiku bo tesno..kaj sele proti psg ali pa bayernu..
ma96
05. 05. 2026 12.19
Atletico so doma že premagali s 4:0 in Bayern s 3:1, hkrati pa na celotni poti do finala prejeli daleč najmanj golov od vseh 4 preostalih ekip. V finale bi danes morali priti na domačem terenu, potem pa seveda še zdaleč ne bo lahko v finalu, ampak daleč od tega, da bi rekli, da ni šans, da zmagajo.
Gregib
05. 05. 2026 12.30
Logika mi je čudna... še mesec dni nazaj so od vseh v UCL imeli daleč najnižko kvoto za osvojitev trofeje, zdaj je pa kar naenkrat BM - PSG finale pred finalom, ARS pa bo v primeru uvrstitve v finale kar pokleknil?! Vsak od polfinalistov si je mesto zaslužil, ARS je imel srečo pri žrebu, a je konkurenco v predtekmovanju konkretno povozil... Zgodi se lahko marsikaj, ampak ARS kar odpisat pa glih ni na mestu.
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692