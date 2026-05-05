V živo: na spektakel na Emiratesu se pripravljamo z Zlatkom Zahovićem

London, 05. 05. 2026 18.52 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Zlatko Zahovič

Nocoj bomo ob 20.30 na Kanalu A in VOYO začeli z bogatim studijskim delom pred povratno tekmo polfinala Lige prvakov na stadionu Emirates med domačim Arsenalom in madridskim Atleticom. Moštvi se na povratno tekmo podajata z neodločenim rezultatom s prve tekme (1:1). To bo zanju v letošnji sezoni tretji medsebojni dvoboj. Prvega so v ligaškem delu dobili Angleži, ki so slavili s 4:0. Kako se bo razpletel obračun, bo skupaj z nami pospremil Zlatko Zahović, ki bo gost v studiu.

20.29

Vabljeni v našo družbo na Kanalu A in VOYO!

Na Kanalu A in VOYO smo že začeli s studijskim delom, na vroč obračun se pripravljamo v družbi Andraža Hočevarja in legendarnega Zlatka Zahovića. 

20.26

Ljubiteljice in ljubitelji vrhunskega nogometa, dober večer!

Skupaj bomo pospremili novo poglavje v Ligi prvakov in dobili prvega finalista letošnje sezone najelitnejšega klubskega tekmovanja. Prvo finalno vstopnico si bo zagotovil bodisi Arsenal bodisi Atletico Madrid našega Jana Oblaka. Po prvi tekmi, ki se je končala z 1:1, je še vse odprto, zato si tudi danes lahko obetamo napet obračun. 

UEFA LP: Arsenal - Atletico Madrid
Povratna tekma med londonskim Arsenalom in madridskim Atleticom nam bo dala prvega potnika v finale Lige prvakov, ki ga bo letos gostila Budimpešta. Moštvi se na povratno podajata z neodločenim izidom s prve tekme. Stavnice večjo možnost za napredovanje dajejo domači ekipi, ki je ligaški del dobila s popolnim izkupičkom, v katerem je Špance na domačem terenu premagala s kar 4:0. Podobnega rezultata na povratni tekmi ni pričakovati. Mikel Arteta in Diego Simeone slovita kot dobra taktika, zato lahko na tekmi pričakujemo previdno igro z obeh strani.

Mikel Arteta in Diego Simeone
Obe moštvi se na obračun podajata s pozitivno popotnico. Arsenal je v angleškem prvenstvu na domačem terenu gladko s 3:0 premagal Fulham, kjer imajo po remiju Manchester Cityja naslov v Premier ligi ponovno v svojih rokah. Colchonerosi so v domačem prvenstvu prav tako dosegli zmago. Na Mestalli so bili z 2:0 boljši od tamkajšnje Valencie.

Glede na to, da sta oba zadetka na prvi tekmi padla z bele točke, se bomo v studijskem delu posvetili temu delu nogometne igre. Naš novinar Simon Valant je opravil intervju z Jasminom Handanovićem, ki je v svoji karieri v Ligi prvakov ubranil dve enajstmetrovki. Eno je ubranil v Ljudskem vrtu nekdanjemu članu Chelseaja Edenu Hazardu, drugo pa na kultnem Anfieldu Jamesu Milnerju.

Izid, Liga prvakov, povratna tekma polfinala:

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
KOMENTARJI1

motorist_mb
05. 05. 2026 19.32
Gremo Atleti 💪
