V živo: na spektakel na Emiratesu se pripravljamo z Zlatkom Zahovićem

Povratna tekma med londonskim Arsenalom in madridskim Atleticom nam bo dala prvega potnika v finale Lige prvakov, ki ga bo letos gostila Budimpešta. Moštvi se na povratno podajata z neodločenim izidom s prve tekme. Stavnice večjo možnost za napredovanje dajejo domači ekipi, ki je ligaški del dobila s popolnim izkupičkom, v katerem je Špance na domačem terenu premagala s kar 4:0. Podobnega rezultata na povratni tekmi ni pričakovati. Mikel Arteta in Diego Simeone slovita kot dobra taktika, zato lahko na tekmi pričakujemo previdno igro z obeh strani.

Obe moštvi se na obračun podajata s pozitivno popotnico. Arsenal je v angleškem prvenstvu na domačem terenu gladko s 3:0 premagal Fulham, kjer imajo po remiju Manchester Cityja naslov v Premier ligi ponovno v svojih rokah. Colchonerosi so v domačem prvenstvu prav tako dosegli zmago. Na Mestalli so bili z 2:0 boljši od tamkajšnje Valencie.

Glede na to, da sta oba zadetka na prvi tekmi padla z bele točke, se bomo v studijskem delu posvetili temu delu nogometne igre. Naš novinar Simon Valant je opravil intervju z Jasminom Handanovićem, ki je v svoji karieri v Ligi prvakov ubranil dve enajstmetrovki. Eno je ubranil v Ljudskem vrtu nekdanjemu članu Chelseaja Edenu Hazardu, drugo pa na kultnem Anfieldu Jamesu Milnerju.

