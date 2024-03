Arsenal po enajstmetrovkah prek Porta v četrtfinale Lige prvakov

OGLAS

Arsenal se je hitro pobral po porazu na prvi medsebojni tekmi in s skupno gol razliko 12:2 dobil tri ligaške tekme, Porto pa je v vmesnem času odigral štiri tekme izmed katerih je tri dobil in eno remiziral, skupno pa so Portugalci dali 11 zadetkov in tako kot Angleži prejeli le dva. Sergio Conceicao se je zato tretjič zapored odločil za enako začetno enajsterico.

Tekmo so konkretneje začeli domačini, ki so si v četrti minuti priigrali prvo priložnost na tekmi, ko je v kazenski prostor gostov podal Leandro Trossard, Ben White pa je nato z glavo meril prek vrat. Nekaj manj kot deset minut kasneje so Topničarji nevarno zapretili še drugič, ko se je Bukayo Saka spustil v zanj značilen prodor z desne strani in z levico sprožil proti golu Porta, a je bil na pravem mestu Diogo Costa. Po polovici prvega polčasa so prvič na tekmi sprožili tudi gostje. Evanilson je s približno 12 metrov prožil z desnico in ogrel dlani Davida Raye. Tekma se je nato nekoliko umirila, v 41. minuti pa je Arsenalu le uspelo streti obrambo Porta. Martin Odegaard je s krasno podajo presekal obrambo in zaposlil vtekajočega Trossarda, ki si je žogo lepo ustavil in nato z desnico matiral vratarja Porta. 29-letni Belgijec je v polno meril na vseh tekmah Lige prvakov, ki jih je odigral na Emiratesu. Pred Portom je bil uspešen že proti PSV-ju in Sevilli.

Leandro Trossard FOTO: AP icon-expand

Ekipi sta v drugi polčas vstopili nespremenjeni in razmerje moči na igrišču je ostalo enako. Nogometaši Arsenala so držali posest in poskušali iz zadnje linije graditi napade, gostje pa so čakali na hitre protinapade. V 63. minuti je enega izmed njih s prekrškom nad Galenom prekinil Jakub Kiwior in Portu podaril prosti strel z ugodnega položaja. Z neposrednim strelom je poskusil Francisco Conceicao, a meril visoko prek vrat domačega moštva. V 67. minuti pa se je nova zatresla mreža Porta. Po zmedi v kazenskem prostoru kjer se ob oviranju Kaia Havertza nista najbolje znašla Pepe in Costa, je do žoge prišel Odegaard in zadel v prazno mrežo Porta. A hitro se je oglasila piščalka glavnega sodnika Clementa Turpina, ki je označil prekršek in posnetek je nato jasno pokazal, da je nemški reprezentant v majici Arsenala za majico vlekel Pepeja.

Trenerja dolgo nista posegla po menjavah, v 83. minuti pa je prvo opravil Mikel Arteta, ki je namesto Jorginha v igro poslal Gabriela Jesusa. Brazilski napadalec si je takoj po prihodu v igro priigral priložnost, ko se je pognal na odbito žogo in iz težkega kota sprožil, a mu je gostujoči vratar Costa strel obranil in žogo poslal v kot.

Porto v Angliji še naprej ne beleži zmage v rednem delu tekme. Zmaji so na gostovanjih na Otoku zabeležil kar 18 porazov in štiri neodločene rezultate.

Kmalu zatem sta v želji po izenačujočem zadetku, ki bi za Porto zadostoval za napredovanje v igro vstopila Jorge Sanchez in Mehdi Taremi, ki je v izdihljajih tekme priigral priložnost za Porto, ki je ostala neizkoriščena, tako ali tako pa je bil iranski napadalec v prepovedanem položaju. Obe tekmi sta se tako po rednem delu končali z izidom 1:0 za domače moštvo, zato so sledili podaljški. Že v prvem je zavrelo, ko je Havertz potisnil gostujočega trenerja in ostal nekaznovan. Večjih priložnosti si v prvem podaljšku ekipi nista priigrali in sledil je še drugi. Vanj so se Topničarji podali z dvema svežima nogometašema, saj sta v igro vstopila Edward Nketiah in Oleksander Zinčenko. A tudi slednja nogometaša nista uspela priigrati nobene resne priložnosti in sledile so enajstmetrovke.

Kot prvi je žogo v roke vzel kapetan Odegaard in Costo poslal v eno stran, žogo pa v drugo in Arsenal je povedel, a za Porto je nemudoma izenačil Pepe Aquino. Po Odeggardu je enajstmetrovko uspešno izvedel tudi Havertz, Wendellu pa ni uspelo izenačiti, saj mu je veselje preprečila vratnica. Kot tretji je pri Arsenalu sprožil Saka in kot prvi meril v levo ter ugnal vratarja Porta. Marko Grujić je v tretji seriji za Porto znižal na 3:2, četrto serijo pa je otvoril Declan Rice. Angleški vezistje zadel po sredini gola in Topničarji so bili le še malenkost oddaljeni od četrtfinala. Ves pritisk je padel na Galena, najboljšega strelca in podajalca Porta v tej sezoni Lige prvakov, ki pa se tokrat ni izkazal, saj mu je David Raya enajstmetrovko obranil in svoje moštvo popeljal v močno želeni četrtfinale.

Statistika povratnega obračuna Arsenala in Porta FOTO: Sofascore.com icon-expand