Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Arteta meni, da primerjava z Bayernom in PSG-jem ni poštena

London, 02. 05. 2026 11.24 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.D.
Vincent Kompany in Mikel Arteta

Arsenal je v sredo odigral naporno in tesno prvo tekmo polfinala z Atleticom v Madridu, ki se je končala z izidom 1:1. Po tem obračunu so mnogi ljubitelji nogometa še vedno govorili o obračunu med PSG-jem in Bayernom (5:4), ki je bil odigran dan prej. A trener Arsenala meni, da primerjava z nemškim in francoskim prvakom ni poštena, ker je po njegovem mnenju nastopanje v angleški Premier League občutno težje in bolj naporno.

Mikel Arteta je od svojega prihoda v Arsenal pred sedmimi leti občutno spremenil način igre tega kluba. Namesto fizično šibkejših in tehnično podkovanih nogometašev, ki so na stadionu Emirates vladali v času Arsena Wengerja, je v svoje moštvo pripeljal številne visoke in močne nogometaše, ki v tej sezoni v povprečju pretečejo največ kilometrov na tekmo v Premier League.

Španec meni, da je angleško prvenstvo zaradi kakovosti moštev in fizične narave spopadov občutno bolj naporno od nemškega in francoskega, kjer Bayern in PSG kraljujeta že leta. "Tekma med Bayernom in PSG je verjetno najboljša tekma, ki sem jo kdaj videl, kar zadeva kakovost obeh ekip, še posebej pa individualno kakovost igralcev," je Arteta dejal na novinarski konferenci pred sobotnim ligaškim spopadom s Fulhamom.

'Ni pošteno'

Vratar Arsenala David Raya je v tej sezoni v ligi odigral že 3.060 minut, drugi je vezist Declan Rice z 2.851 minutami, tretji Martin Zubimendi z 2.835, četrti Jurrien Timber z 2.454 minutami in peti Gabriel Magalhaes z 2.436 minutami.

Šele potem pridemo do nogometašev Bayerna in PSG-ja, saj sta Francoz Warren Zaire-Emery (2.360 minut) in Bayernov Luis Diaz (2.283 minut) v tej sezoni v ligaškem tekmovanju na terenu preživela bistveno manj minut. V obeh ligah tudi sodeluje manj moštev (18) v primerjavi s Premier League (20), kar pomeni, da bo Arsenal letos odigral tudi štiri ligaške tekme več od rivalov iz Lige prvakov. Zato Arteta meni, da ni naključje, da Arsenal in Atletico nista ponudila nogometne poslastice.

"Nisem še videl nič podobnega. A ko pogledam, koliko minut so ti igralci odigrali in kako sveži so, me to ne preseneča. Da bi lahko pokazal takšne trenutke kakovosti, moraš biti zelo svež, razlika med ligami in načinom tekmovanja pa je kot dan in noč, kar lahko vidimo iz številnih statističnih podatkov, ki so bili v zadnjem času objavljeni. Tekmujemo v dveh različnih svetovih, zato ne moreš primerjati brez upoštevanja konteksta. Mislim, da to ne bi bilo pošteno," je monolog zaključil Španec.

122 let brez domačega poraza

Arsenal bi v soboto lahko z zmago proti Fulhamu, proti kateremu doma ni izgubil že od leta 1904, ko sta se moštvi prvič srečali. Od takrat sta na Arsenalovem domačem terenu odigrala 32 tekem, na katerih Arsenal ni bil poražen. A Topničarjem neodločen izid ne bi zadostoval v izjemno napetem boju za naslov prvaka z Manchester Cityjem. Londončani bi v primeru zmage proti Fulhamu pobegnili na šest točk prednosti pred Cityjem, ki bi imel na svojem računu dve tekmi manj pred ponedeljkovim obračunom z Evertonom.

Poglavja:
Na vrh 'Ni pošteno' Proti Fulhamu

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692