Arteta meni, da primerjava z Bayernom in PSG-jem ni poštena

Mikel Arteta je od svojega prihoda v Arsenal pred sedmimi leti občutno spremenil način igre tega kluba. Namesto fizično šibkejših in tehnično podkovanih nogometašev, ki so na stadionu Emirates vladali v času Arsena Wengerja , je v svoje moštvo pripeljal številne visoke in močne nogometaše, ki v tej sezoni v povprečju pretečejo največ kilometrov na tekmo v Premier League.

Španec meni, da je angleško prvenstvo zaradi kakovosti moštev in fizične narave spopadov občutno bolj naporno od nemškega in francoskega, kjer Bayern in PSG kraljujeta že leta. "Tekma med Bayernom in PSG je verjetno najboljša tekma, ki sem jo kdaj videl, kar zadeva kakovost obeh ekip, še posebej pa individualno kakovost igralcev," je Arteta dejal na novinarski konferenci pred sobotnim ligaškim spopadom s Fulhamom.

Vratar Arsenala David Raya je v tej sezoni v ligi odigral že 3.060 minut, drugi je vezist Declan Rice z 2.851 minutami, tretji Martin Zubimendi z 2.835, četrti Jurrien Timber z 2.454 minutami in peti Gabriel Magalhaes z 2.436 minutami.

Šele potem pridemo do nogometašev Bayerna in PSG-ja, saj sta Francoz Warren Zaire-Emery (2.360 minut) in Bayernov Luis Diaz (2.283 minut) v tej sezoni v ligaškem tekmovanju na terenu preživela bistveno manj minut. V obeh ligah tudi sodeluje manj moštev (18) v primerjavi s Premier League (20), kar pomeni, da bo Arsenal letos odigral tudi štiri ligaške tekme več od rivalov iz Lige prvakov. Zato Arteta meni, da ni naključje, da Arsenal in Atletico nista ponudila nogometne poslastice.

"Nisem še videl nič podobnega. A ko pogledam, koliko minut so ti igralci odigrali in kako sveži so, me to ne preseneča. Da bi lahko pokazal takšne trenutke kakovosti, moraš biti zelo svež, razlika med ligami in načinom tekmovanja pa je kot dan in noč, kar lahko vidimo iz številnih statističnih podatkov, ki so bili v zadnjem času objavljeni. Tekmujemo v dveh različnih svetovih, zato ne moreš primerjati brez upoštevanja konteksta. Mislim, da to ne bi bilo pošteno," je monolog zaključil Španec.