Arteta se lahko v Budimpešti postavi ob bok Guardioli in Fergusonu

Mikel Arteta z lovoriko Lige prvakov FOTO: Profimedia

Mikel Arteta je po bolečih šestih sezonah, polnih razočaranja in nezmožnosti prečkati ciljno črto, letos v severni del Londona vendarle vrnil naslov angleških prvakov. Topničarji so se na prestol otoškega nogometa zavihteli prvič po 22 letih in tako osvojili četrto ligaško lovoriko v eri Premier lige. Večini privržencev Arsenala, predvsem domačih, uspeh na domačih tleh skorajda pomeni več kot zmagoslavje v Ligi prvakov. Vseeno pa je jasno, da se bo z morebitno zmago v Budimpešti Arteta z zlatimi črkami zapisal v zgodovino angleškega nogometa. Arsenal ostaja najbrž največji klub, ki še ni okusil slasti slavja v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, v to kategorijo bi lahko uvrstili tudi madridski Atletico. V finalu jih čakajo Parižani, ki so v lanski sezoni prekinili sušo in prišli do prvega naslova evropskih prvakov. Bask na klopi londonskega kluba je že poskrbel, da se bo na severu angleške prestolnice za vedno govorilo o njem, na Madžarskem pa ima priložnost, da se postavi ob bok največjim trenerjem vseh časov.

Pep Guardiola FOTO: AP

Le dvema strategoma v zgodovini je uspelo v isti sezoni dvigniti tako lovoriko Premier lige kot tudi pokal Lige prvakov. Pričakovano je govora o dveh morda najboljših trenerjih vseh časov, Pepu Guardioli in Alexu Fergusonu, ki sta svojo domačo nadvlado iz Manchestra prenesla tudi na evropski oder. Najbolj sveže v spominu ostaja zmagoslavje sinjemodrih v Carigradu leta 2023. Guardiola je skupaj z varovanci takrat vendarle končal sušno obdobje čakanja na evropsko lovoriko. V turški prestolnici je City z minimalnih 1:0 odpravil Inter in se zavihtel na evropski vrh. Uspeh na stari celini so meščani tisto sezono oplemenitili še z ligaško in pokalno lovoriko. Tako so postali šele druga angleška ekipa, ki je vpisala t. i. trojno krono. Ledino je na tem področju oral Ferguson na klopi rdečih vragov. V sezoni 1999/00 so v velikem finalu premagali Bayern na tekmi, ki se je za vedno vpisala v nogometne anale. United je ob izteku rednega časa zaostajal z 1:0. Nato pa sta sledila dva izmed najbolj kultnih kotov v zgodovini evropskega nogometa. V treh minutah sodnikovega dodatka so rdeči vragi z goloma Teddyja Sheringhama in Oleja Gunnarja Solskjaerja šokirali Bavarce in prišli do druge evropske zvezdice.

Legendarni zadetek Teddyja Sheringhama proti Bayernu FOTO: Profimedia

Ferguson je svojo veličino dokazal še leta 2008, ko mu je drugič uspelo vzeti obe največji lovoriki, ki jih angleške ekipe lahko osvojijo. Sezono 2007/08 je zaznamovala predvsem "eksplozija" Cristiana Ronalda, ki je postavljal rekorde tako doma kot v Evropi in prišel do svoje prve zlate žoge. Tudi tisti finale, ki ga je gostila Moskva, bodo pomnile številne generacije. Najbolj se je v spomin javnosti vtisnila fotografija objokanega Johna Terryja, ki je zgrešil odločilno enajstmetrovko in tako Chelsea pustil brez zmage. V primeru, da mu v Budimpešti uspe velik met, se bo Arteta uvrstil v zares elitno trenersko družbo. Bilo je seveda veliko strategov, boljših od Baska, ki jim ni uspelo v isti sezoni pokoriti konkurence na stari celini in v Premier ligi, a rezultati govorijo zase. Arteta lahko na sever Londona prinese prvo lovoriko najelitnejšega klubskega tekmovanja in se tako postavi ob bok največjim.

Zinedine Zidane in Luis Enrique FOTO: AP

Enrique se lahko pridruži Zidanu

Za razliko od svojega rojaka na klopi Arsenala je Luis Enrique svoje mesto med najboljšimi trenerji vseh časov že potrdil. Lani je v francosko prestolnico prinesel prvi naslov evropskih prvakov, pred tem pa je na vrhu stare celine desetletje prej kraljeval tudi z Barcelono. V Budimpešti ima Enrique priložnost, da ubrani čislani naslov, kar je v moderni zgodovini uspelo zgolj legendarnemu Zinedinu Zidanu. Maestralni Francoz se je v zgodovino nogometa zavekomaj vpisal že v igralski karieri, kot trener pa je svojo zapuščino v čudoviti igri zgolj še potenciral. Na klopi madridskega Reala je dominiral med letoma 2016 in 2018, ko je v špansko prestolnico prinesel 11., 12. in 13. naslov evropskih prvakov. Tako je postal edini strateg, ki mu je uspela obramba evropskega naslova v moderni eri Lige prvakov. Ko se je tekmovanje še imenovalo Evropski pokal , je to kot zadnjemu uspelo legendarnemu Arrigu Sacchiju, ki je dve zaporedni zvezdici vpisal v letih 1989 in 1990. Italijan je takrat vodil eno najbolj kultnih zasedb Milana na čelu z nizozemskim trojčkom Marca van Bastna, Ruuda Gullita in Franka Rijkaarda.

Finale Lige prvakov na POP TV in VOYO! FOTO: 24ur.com