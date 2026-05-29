Arteta se lahko v Budimpešti postavi ob bok Guardioli in Fergusonu

Mikel Arteta je po bolečih šestih sezonah, polnih razočaranja in nezmožnosti prečkati ciljno črto, letos v severni del Londona vendarle vrnil naslov angleških prvakov. Topničarji so se na prestol otoškega nogometa zavihteli prvič po 22 letih in tako osvojili četrto ligaško lovoriko v eri Premier lige. Večini privržencev Arsenala, predvsem domačih, uspeh na domačih tleh skorajda pomeni več kot zmagoslavje v Ligi prvakov. Vseeno pa je jasno, da se bo z morebitno zmago v Budimpešti Arteta z zlatimi črkami zapisal v zgodovino angleškega nogometa.
Arsenal ostaja najbrž največji klub, ki še ni okusil slasti slavja v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, v to kategorijo bi lahko uvrstili tudi madridski Atletico. V finalu jih čakajo Parižani, ki so v lanski sezoni prekinili sušo in prišli do prvega naslova evropskih prvakov. Bask na klopi londonskega kluba je že poskrbel, da se bo na severu angleške prestolnice za vedno govorilo o njem, na Madžarskem pa ima priložnost, da se postavi ob bok največjim trenerjem vseh časov.
Le dvema strategoma v zgodovini je uspelo v isti sezoni dvigniti tako lovoriko Premier lige kot tudi pokal Lige prvakov. Pričakovano je govora o dveh morda najboljših trenerjih vseh časov, Pepu Guardioli in Alexu Fergusonu, ki sta svojo domačo nadvlado iz Manchestra prenesla tudi na evropski oder. Najbolj sveže v spominu ostaja zmagoslavje sinjemodrih v Carigradu leta 2023.
Guardiola je skupaj z varovanci takrat vendarle končal sušno obdobje čakanja na evropsko lovoriko. V turški prestolnici je City z minimalnih 1:0 odpravil Inter in se zavihtel na evropski vrh. Uspeh na stari celini so meščani tisto sezono oplemenitili še z ligaško in pokalno lovoriko. Tako so postali šele druga angleška ekipa, ki je vpisala t. i. trojno krono. Ledino je na tem področju oral Ferguson na klopi rdečih vragov. V sezoni 1999/00 so v velikem finalu premagali Bayern na tekmi, ki se je za vedno vpisala v nogometne anale. United je ob izteku rednega časa zaostajal z 1:0. Nato pa sta sledila dva izmed najbolj kultnih kotov v zgodovini evropskega nogometa. V treh minutah sodnikovega dodatka so rdeči vragi z goloma Teddyja Sheringhama in Oleja Gunnarja Solskjaerja šokirali Bavarce in prišli do druge evropske zvezdice.
Ferguson je svojo veličino dokazal še leta 2008, ko mu je drugič uspelo vzeti obe največji lovoriki, ki jih angleške ekipe lahko osvojijo. Sezono 2007/08 je zaznamovala predvsem "eksplozija" Cristiana Ronalda, ki je postavljal rekorde tako doma kot v Evropi in prišel do svoje prve zlate žoge. Tudi tisti finale, ki ga je gostila Moskva, bodo pomnile številne generacije. Najbolj se je v spomin javnosti vtisnila fotografija objokanega Johna Terryja, ki je zgrešil odločilno enajstmetrovko in tako Chelsea pustil brez zmage.
V primeru, da mu v Budimpešti uspe velik met, se bo Arteta uvrstil v zares elitno trenersko družbo. Bilo je seveda veliko strategov, boljših od Baska, ki jim ni uspelo v isti sezoni pokoriti konkurence na stari celini in v Premier ligi, a rezultati govorijo zase. Arteta lahko na sever Londona prinese prvo lovoriko najelitnejšega klubskega tekmovanja in se tako postavi ob bok največjim.
Enrique se lahko pridruži Zidanu
Za razliko od svojega rojaka na klopi Arsenala je Luis Enrique svoje mesto med najboljšimi trenerji vseh časov že potrdil. Lani je v francosko prestolnico prinesel prvi naslov evropskih prvakov, pred tem pa je na vrhu stare celine desetletje prej kraljeval tudi z Barcelono. V Budimpešti ima Enrique priložnost, da ubrani čislani naslov, kar je v moderni zgodovini uspelo zgolj legendarnemu Zinedinu Zidanu.
Maestralni Francoz se je v zgodovino nogometa zavekomaj vpisal že v igralski karieri, kot trener pa je svojo zapuščino v čudoviti igri zgolj še potenciral. Na klopi madridskega Reala je dominiral med letoma 2016 in 2018, ko je v špansko prestolnico prinesel 11., 12. in 13. naslov evropskih prvakov. Tako je postal edini strateg, ki mu je uspela obramba evropskega naslova v moderni eri Lige prvakov. Ko se je tekmovanje še imenovalo Evropski pokal , je to kot zadnjemu uspelo legendarnemu Arrigu Sacchiju, ki je dve zaporedni zvezdici vpisal v letih 1989 in 1990. Italijan je takrat vodil eno najbolj kultnih zasedb Milana na čelu z nizozemskim trojčkom Marca van Bastna, Ruuda Gullita in Franka Rijkaarda.
