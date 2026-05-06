Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Arteta: Tekmo je moral odločiti nekdo poseben. In Saka to zagotovo je

London, 06. 05. 2026 09.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Trener Arsenala Mikel Arteta

Nogometaši Arsenala so se sinoči po domači zmagi 1:0 proti madridskemu Atleticu slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka in skupnemu izidu 2:1 drugič v zgodovini uvrstili v finale Lige prvakov. Tako bodo 30. maja po dvajsetih letih spet lovili svoj prvi naslov, v Budimpešti bo njihov tekmec boljši iz dvoboja med Bayernom in PSG. Prenos obračuna od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Kot pravi trener Mikel Arteta, sta bili na povratnem polfinalnem dvoboju v Londonu pri njegovih igralcih vidna neverjetna želja in moč, ki so jo črpali tudi s tribun. "Kaj takega še nisem doživel. Navijači so bili z nami pri vsaki žogi, zaradi njih je bila tekma posebna in edinstvena. Vedeli smo, koliko zmaga pomeni vsem, dali smo vse na kocko in fantje so opravili neverjetno delo," je dejal Arteta, ki tega večera ne bo nikoli pozabil.

Preberi še Simeone ponorel po koncu dvoboja in napadel direktorja Arsenala

"Doživeti takšne trenutke z našimi ljudmi, našimi igralci, vsemi v klubu, je preprosto neverjeten občutek. Veliko stvari, ki jih počnemo in skozi katere gremo, je smiselnih in ko vidiš toliko srečnih obrazov in toliko ljudi, ki so ponosni na to, kar počnemo, moraš biti srečen. Način, kako so nas naši navijači čakali na stadionu, energija, strast, ki so jo vložili, vse to je bilo neverjetno. V takem vzdušju nikakor nismo mogli izgubiti," je veliko vlogo pri uspehu pripisal navijačem.

Mikel Arteta
Mikel Arteta
FOTO: Profimeda

Španec, ki je s svojo ekipo v ligi prvakov letos še neporažen, ima 11 zmag in tri remije, je bil tudi vesel, ker je tekmo odločil Bukayo Saka, za kaj takega naj bi bil najbolj primeren član svoje ekipe. "Tekmo je moral odločiti nekdo poseben. In Saka to zagotovo je," je menil Arteta, ki se zaveda, da se nahaja pred zgodovinskim dogodkom. 

Preberi še Sodnik bi moral v 35. minuti prekiniti tekmo in reči, da bosta v finalu igrala Bayern in PSG

Poleg Lige prvakov ima tudi veliko priložnost, da postane prvak tudi v državnem prvenstvu. Pred ekipo so še štiri tekme v sezoni, če vse dobi, se bo veselila dvojčka naslovov. Po remiju Manchester Cityja proti Evertonu ima v prvenstvu vse v svojih rokah.

Bukayo Saka
Bukayo Saka
FOTO: AP

"Vsi lahko čutimo premik v energiji, v prepričanju, v vsem. Izkoristimo to na pravi način, vsekakor smo prepričani, da nam lahko uspe. Nocoj bomo uživali, že jutri pa se moramo začeti pripravljati na nedeljo. Čaka nas neverjetna tekma proti West Hamu, res težka, imeli bomo štiri dni za pripravo na ta obračun," je po zmagi proti Atleticu že razmišljal tudi o nedeljski prvenstveni tekmi.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com
nogomet arsenal liga prvakov arteta

Sodnik bi moral v 35. minuti prekiniti tekmo in reči, da bosta v finalu igrala Bayern in PSG

24ur.com Topničarji po 20 letih ponovno v finalu Lige prvakov
24ur.com Sedmič Sevilla ali Juventus prvič? Danes izvemo, kdo bo v Budimpešti lovil Ligo Evropa
24ur.com Spektakel, ki bo pokazal, kakšen je domet topničarjev
24ur.com 'Pokalni naslov nas ne bo zadovoljil. Napadamo vse tri lovorike'
24ur.com 'Brezglavo napadanje bi bila voda na njihov mlin'
24ur.com ACH Volley le še korak od odbojkarskih sanj: 'Ta korak je najtežji'
24ur.com Anfield čaka na spopad velikanov, a kdo je boljši, Alisson ali Oblak?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Zato vam ne bo uspelo shujšati
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
cekin
Portal
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
moskisvet
Portal
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
dominvrt
Portal
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696