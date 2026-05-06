Arteta: Tekmo je moral odločiti nekdo poseben. In Saka to zagotovo je

Kot pravi trener Mikel Arteta, sta bili na povratnem polfinalnem dvoboju v Londonu pri njegovih igralcih vidna neverjetna želja in moč, ki so jo črpali tudi s tribun. "Kaj takega še nisem doživel. Navijači so bili z nami pri vsaki žogi, zaradi njih je bila tekma posebna in edinstvena. Vedeli smo, koliko zmaga pomeni vsem, dali smo vse na kocko in fantje so opravili neverjetno delo," je dejal Arteta, ki tega večera ne bo nikoli pozabil.

"Doživeti takšne trenutke z našimi ljudmi, našimi igralci, vsemi v klubu, je preprosto neverjeten občutek. Veliko stvari, ki jih počnemo in skozi katere gremo, je smiselnih in ko vidiš toliko srečnih obrazov in toliko ljudi, ki so ponosni na to, kar počnemo, moraš biti srečen. Način, kako so nas naši navijači čakali na stadionu, energija, strast, ki so jo vložili, vse to je bilo neverjetno. V takem vzdušju nikakor nismo mogli izgubiti," je veliko vlogo pri uspehu pripisal navijačem.

Španec, ki je s svojo ekipo v ligi prvakov letos še neporažen, ima 11 zmag in tri remije, je bil tudi vesel, ker je tekmo odločil Bukayo Saka, za kaj takega naj bi bil najbolj primeren član svoje ekipe. "Tekmo je moral odločiti nekdo poseben. In Saka to zagotovo je," je menil Arteta, ki se zaveda, da se nahaja pred zgodovinskim dogodkom.

Poleg Lige prvakov ima tudi veliko priložnost, da postane prvak tudi v državnem prvenstvu. Pred ekipo so še štiri tekme v sezoni, če vse dobi, se bo veselila dvojčka naslovov. Po remiju Manchester Cityja proti Evertonu ima v prvenstvu vse v svojih rokah.

"Vsi lahko čutimo premik v energiji, v prepričanju, v vsem. Izkoristimo to na pravi način, vsekakor smo prepričani, da nam lahko uspe. Nocoj bomo uživali, že jutri pa se moramo začeti pripravljati na nedeljo. Čaka nas neverjetna tekma proti West Hamu, res težka, imeli bomo štiri dni za pripravo na ta obračun," je po zmagi proti Atleticu že razmišljal tudi o nedeljski prvenstveni tekmi.