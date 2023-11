Arteta: To je za nas najpomembnejša tekma dosedanjega dela sezone

Sevilla je morda v španskem prvenstvu daleč od mest, ki jih običajno napada, toda v Evropi je še kako živa. Če bi ji v Londonu uspel veliki met, bi se konkretno vključili v boj za napredovanje. "Špansko prvenstvo je eno tekmovanje, tekme v Evropi pa nekaj povsem drugega. Posebne povezave ne vidim, zato naši slabši rezultati v la ligi ne bodo vplivali na naše predstave v Evropi. Zavedamo se zahtevnosti gostovanja v Londonu, a imamo svoje načrte. V Andaluzijo se želimo vrniti s celotnim točkovnim izkupičkom," je bil v izjavi za AS neposreden izkušeni Ivan Rakitić. Vlogo favorita je 35-letni Hrvat prepustil tekmecem ... "Igrajo doma in bodo zelo motivirani. Sploh, ker so izgubili zadnji dve tekmi v prvenstvu in želijo na hitro okrepiti samozavest. Boljšega zdravila kot zmaga v tej smeri ni," je še dodal hrvaški vezist, ki pričakuje odprto tekmo. "Ekipi drugače ne znata igrati. Mislim, da bo šlo za to, kdo bo zabil več golov in ne, kdo se bo bolje branil," je za AS spektakel v Londonu napovedal Ivan Rakitić.