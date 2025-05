Arteta pred povratno tekmo: V Pariz smo prišli, da spišemo zgodovino

Kdo se bo pridružil Interju v velikem finalu letošnje Lige prvakov? Kljub zaostanku so pri Arsenalu prepričani, da jim lahko uspe zagotoviti si finalno vstopnico. To sta pred povratnim obračunom s PSG-jem poudarila tako trener Mikel Arteta kot tudi vezist Declan Rice. Povratni obračun med PSG-jem in Interjem si boste lahko od 20.30 dalje v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.