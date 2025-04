Arteta kipel od ponosa: Težko je razumeti, kako zahtevno je gostovati tu

V dneh pred povratno tekmo med Real Madridom in Arsenalom se je z vseh koncev in krajev omenjalo preobrat. Da je 90 minut na Santiago Bernabeuu zelo dolgo obdobje, so samozavestno opozarjali iz tabora galaktikov.

A najprej je treba skočiti, šele nato pa reči "hop". Topničarji so samozavestne napovedi Reala, ki je pred obračunom veljal za favorita za napredovanje, suvereno demantirali na igrišču. In to kljub dejstvu, da je Bukayo Saka v 11. minuti zapravil enajstmetrovko, s katero bi verjetno že odločil potnika med štiri najboljše.

Nogometaši Reala so se takrat verjetno nadejali, da bo to veter v njihova jadra, a znova niso imeli prave ideje na zgoščeno in predvsem dobro organizirano obrambo Londončanov. Ko se je Saka v 65. minuti s prefinjenim lobom preko Thibauta Courtoisa odkupil za zapravljeno najstrožjo kazen, je bil zmagovalec para odločen.

Vinicius Junior je sicer le dve minuti kasneje izenačil po veliki napaki Williama Salibe. Končnih 1:2 pa je globoko v sodniškem dodatku postavil Gabriel Martinelli. Arsenal je postal sploh prva ekipa v zgodovini, ki je dobila svoji prvi gostovanji na Santiago Bernabeuu. Madridčani topničarjev v štirih poskusih še niso premagali.