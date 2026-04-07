Artetova rezervista poskrbela za veliko zmago Arsenala

Za nameček je Arsenal izgubil zadnja dva obračuna, najprej v finalu ligaškega pokala proti Manchester Cityju, potem pa je v četrtfinalu FA pokala še bistveno bolj presenetljivo izgubil proti Southamptonu.

Topničarji so veljali za izrazite favorite, vendar je imel Sporting obilo razlogov za optimizem, saj je v tej sezoni Lige prvakov pred svojimi navijači dobil prav vse tekme. Nazadnje je v osmini finala s kar 5:0 razbil Bodo/Glimt in tako poskrbel za velik preobrat, potem ko je prvo tekmo na Norveškem izgubil z 0:3.

Bolje so začeli Portugalci, ki so v sedmi minuti stresli okvir vrat, ko je silovito, a za nekaj centimetrov premalo natančno meril Maximilian Araujo. Na drugi strani je okvir vrat po podaji iz kota stresel Noni Madueke, odbito žogo je skušal v gol pospraviti kapetan Arsenala Martin Odegaard, a je meril mimo vrat.

V drugem polčasu se je Arsenal otresel pritiska Lizbončanov. V 63. minuti je Martin Zubimendi sijajno zadel z roba kazenskega prostora, vendar je bilo njegovo veselje kratko, saj se je hitro izkazalo, da je bil pred tem v debelem prepovedanem položaju Viktor Gyokeres. Zadnjo veliko priložnost za domače je zapravil Geny Catamo, čigar strel z glavo je sijajno ubranil David Raya.

Žilavi topničarji pa so v zaključku vendarle pokazali, zakaj so vodilna ekipa v Premier League. V akciji rezervistov je Gabriel Martinelli sijajno našel Kaia Havertza, ta pa je bil pred domačimi vrati hladnokrven za veliko zmago Arsenala in ugodno izhodišče pred povratnim srečanjem prihodnjo sredo.