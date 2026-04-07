Artetova rezervista poskrbela za veliko zmago Arsenala

Lizbona , 07. 04. 2026 22.53 pred 21 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Kai Havertz

Nemški napadalec v dresu Arsenala Kai Havertz je v tej sezoni v vseh tekmovanjih zmogel vsega štiri zadetke, a od tega kar tri v Ligi prvakov. Med strelci je bil tudi na prvi tekmi četrtine finala proti lizbonskemu Sportingu, ko je v 91. minuti po podaji Gabriela Martinellija dosegel edini gol na tekmi in tako poskrbel za ugodno izhodišče topničarjev pred povratno tekmo na Emiratesu.

Topničarji so veljali za izrazite favorite, vendar je imel Sporting obilo razlogov za optimizem, saj je v tej sezoni Lige prvakov pred svojimi navijači dobil prav vse tekme. Nazadnje je v osmini finala s kar 5:0 razbil Bodo/Glimt in tako poskrbel za velik preobrat, potem ko je prvo tekmo na Norveškem izgubil z 0:3.

Za nameček je Arsenal izgubil zadnja dva obračuna, najprej v finalu ligaškega pokala proti Manchester Cityju, potem pa je v četrtfinalu FA pokala še bistveno bolj presenetljivo izgubil proti Southamptonu. 

Kai Havertz je takole premagala Ruia Silvo za zmago Londončanov.
Kai Havertz je takole premagala Ruia Silvo za zmago Londončanov.
FOTO: Profimedia

Bolje so začeli Portugalci, ki so v sedmi minuti stresli okvir vrat, ko je silovito, a za nekaj centimetrov premalo natančno meril Maximilian Araujo. Na drugi strani je okvir vrat po podaji iz kota stresel Noni Madueke, odbito žogo je skušal v gol pospraviti kapetan Arsenala Martin Odegaard, a je meril mimo vrat.

V drugem polčasu se je Arsenal otresel pritiska Lizbončanov. V 63. minuti je Martin Zubimendi sijajno zadel z roba kazenskega prostora, vendar je bilo njegovo veselje kratko, saj se je hitro izkazalo, da je bil pred tem v debelem prepovedanem položaju Viktor Gyokeres. Zadnjo veliko priložnost za domače je zapravil Geny Catamo, čigar strel z glavo je sijajno ubranil David Raya

Žilavi topničarji pa so v zaključku vendarle pokazali, zakaj so vodilna ekipa v Premier League. V akciji rezervistov je Gabriel Martinelli sijajno našel Kaia Havertza, ta pa je bil pred domačimi vrati hladnokrven za veliko zmago Arsenala in ugodno izhodišče pred povratnim srečanjem prihodnjo sredo. 

Liga prvakov, četrtfinale, izid:

Sporting Lizbona – Arsenal 0:1 (0:0
Havertz 90+1.

nogomet arsenal sporting lizbona liga prvakov kai havertz
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ma96
08. 04. 2026 15.29
Kakšen opis je "je v tej sezoni v vseh tekmovanjih zmogel vsega štiri zadetke"? Saj se zavedate, da je bil Havertz večino sezone poškodovan?
