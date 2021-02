AS: V ponedeljek bo znano, če bo Benzema na letalu za Bergamo

Dvoboj Atalante in madridskega Reala boste lahko na Kanalu A in VOYO pospremili v sredo, 24. februarja. Studijski del prenosa se začne ob 20.30, tako kot dan prej, v torek, 23. februarja, ko bomo prenašali obračun Atletico Madrida in Chelseaja.

Po tem, ko je madridski Real potrdil, da je Karim Benzemazaradi poškodbe aduktorja ostal brez gostovanja pri Real Valladolidu v španskem prvenstvu, je po poročanju spletne strani madridskega dnevnika ASv taboru španskih prvakov moč zaznati "pesimizem" pred dvobojem z Atalanto v osmini finala Lige prvakov. Omenjeno razpoloženje se seveda tiče možnosti za okrevanje izvrstnega francoskega napadalca do gostovanja v Bergamu, kjer bo Realu nasproti stal slovenski virtuoz Josip Iličić, ki je Atalanti lani pomagal vse do četrtfinala najelitnejšega evropskega tekmovanja.

Možnosti Bergamčanov za uspeh proti 13-kratnim prvakom še zdaleč niso minimalne, sploh če bo Real, ki ga pesti prava "epidemija" poškodb, ostal še brez Benzemaja. ASje zapisal, da po njihovih informacijah tako trener Zinedine Zidanekot zdravniki in tudi sam Benzema še niso povsem zavrnili možnosti za nastop proti Atalanti.

Le ena zmaga brez Francoza v prvi postavi

"Počakali bodo na ponedeljek, ko bodo opravili zadnji, odločilni pregled. A zelo težko bo, skoraj nemogoče. Občutki niso dobri in ob tako pomembnih tekmah, ki so že na vidiku, denimo derbi (v prvenstvu z Atleticom, op. a.) ali povratna tekma (z Atalanto, op. a.) na Di Stefanu, vse kaže na to, da bodo sprejeli odločitev, ki ne bo vključevala tveganja,"je poročal AS.

Madridski časnik dodaja, da bi bila cena morebitne hujše poškodbe Benzemaja "prevelika", Zidane pa naj bi bil tiste vrste trener, ki vedno čaka na stoodstotno okrevanje svojih varovancev. Svojega pristopa naj ne bi nameraval spremeniti niti za sredin obračun, ki bi ga Benzema seveda lahko odigral s pomočjo injekcije. A to prinaša dodatno tveganje, ki ga francoski trener očitno ni pripravljen sprejeti.

To je sicer že druga Benzemajeva poškodba v tej sezoni, novembra je sicer počival vsega deset dni zaradi identičnih težav z adukorjem (stegenska mišica pritezalka). Brez Francoza v prvi postavi Real ne beleži najboljših rezultatov, saj je premagal le Inter, remiziral z Villarrealom in dvakrat izgubil (Alaves in Alcoyano). Proti valencijskemu nižjeligašu Alcoyanu je ob pokalni blamaži sicer vstopil v drugem polčasu in odigral tudi podaljšek.