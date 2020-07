AS: Uefa popustila pritisku, Real bo moral v Manchester

Dnevnik ASiz Madrida na svoji spletni strani poroča, da bo Evropska nogometna zveza (Uefa) ob petkovem žrebu uradno potrdila, da štiri povratne tekme osmine finala Lige prvakov, ki jih morajo pred zaključnim turnirjem najboljše osmerice v Lizboni še odigrati, ne bodo potekale na nevtralnih prizoriščih. To naj bi bila velika želja Uefe, ki se je želela tako izogniti še večjemu tveganju širitve novega koronavirusa, a zdaj naj bi bilo že jasno, da se bosta Manchester City in Real Madrid spopadla v Manchestru (izid prve tekme 2:1 za City), Bayern in Chelsea v Münchnu (3:0 za Bayern), Juventus in Lyon v Torinu (1:0 za Lyon) ter Barcelona in Napoli v Barceloni (na prvi tekmi v Neaplju sta remizirala 1:1).

"Uefa je do zadnjega želela, da bi zadnje štiri tekme Lige prvakov do zaključka osmine finala gostila Portugalska, država, kjer bo na sporedu preostanek tekmovanja (četrtfinale, polfinale in finale) na eno tekmo in za zaprtimi vrati," je v prispevku z naslovom "Uefa je popustila pod pritiskom Pepa (trenerja Cityja Josepa Guardiole, op. a.)" poročal AS.

"A to ni bilo mogoče. City in Barca sta močno pritiskala za igranje na svojih stadionih ... In da Madrid ne bi igral na nevtralnem prizorišču. Uefa je za preostale tekme osmine finala določila stadiona v Portu in Guimaraesu,"so nadaljevali.

'Guardiola ni želel nobene prednosti za Real'

"Pritisk Manchester Cityja je bil posledica vztrajanja njegovega trenerja, Guardiole, da bi igrali na stadionu Etihad. Pep je spoznal, kako močen je Real Madrid v tem zaključku sezone, in ni želel nobene prednosti, čeprav je razpored evropskih lig ugodnejši za angleško ekipo, ki bo v tekmo z Madridom prišla bolj utečena. Španske ekipe je to najbolj prizadelo. Atletico, ki je že uvrščen v četrtfinale, bo imel premor med 24 in 27 dnevi med koncem LaLige in četrtfinalom Lige prvakov, ki bo med 12. in 15. avgustom."

Za razliko od ekipe slovenskega vratarja Jana Oblakabosta Real in Barcelona mirovala "le" tri tedne, med 19. julijem in 8. avgustom, ko naj bi se začele preostale povratne tekme osmine finala. To je po mnenju dnevnika ASvelik udarec za španske predstavnike, saj se Premier League konča 26. julija, dva tedna pred nadaljevanjem Lige prvakov, medtem ko naj bi se italijanska Serie A razpletla šele 2. avgusta.

Vse tekme Lige prvakov naj bi se začele ob 21. uri in potekale brez gledalcev, čeprav je predsednik Uefe Aleksander Čeferin za ESPNnazadnje dejal, da dokončne odločitve glede tega še niso sprejeli. Tekme osmine finala bodo izvedli 7. in 8. avgusta, četrtfinalni boji pa bodo potekali med 12. in 15. avgustom (vsak dan po ena tekma). Polfinalni tekmi bosta 18. in 19. avgusta, finale pa na stadionu Benfice v Lizboni 23. avgusta.