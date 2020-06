AS: Lizbona v prednosti pred Madridom za zaključni turnir Lige prvakov

Dnevnik ASje na svoji spletni strani zapisal, da je Evropska nogometna zveza (Uefa), če ne bo prišlo do "nepričakovanih sprememb", za sedež zaključnega turnirja Lige prvakov 2019/20 izbrala portugalsko prestolnico Lizbono. Šlo naj bi za zaključni turnir osmih ekip, na katerem bi sodelovali vsi četrtfinalisti. Štirje so si vstopnico že zagotovili pred prekinitvijo vseh tekmovanj zaradi pandemije novega koronavirusa, med njimi so poleg novega (starega) francoskega prvaka Paris Saint-Germaina kar trije klubi s slovenskimi nogometaši ‒ Atalanta (Josip Iličić), Atletico Madrid (Jan Oblak) in RB Leipzig (Kevin Kampl).

"Tekme bodo za zaprtimi vrati odigrale tiste ekipe, ki bodo napredovale iz osmine finala. Tekmovanje se bo začelo 8. avgusta s tekmami, ki so še ostale v izločilnih bojih, med njimi sta Manchester City ‒ Real Madrid in Barça ‒ Napoli. Drugi španski predstavnik v evropskem tekmovanju, Atletico, je že uvrščen v ta novi format, potem ko je izločil Liverpool. Zaključek turnirja načrtujejo 23. avgusta na stadionu Da Luz, ki je prehitel denimo Madrid in Moskvo, ki sta se tudi potegovala za pripravo tega izrednega formata Lige prvakov,"je zapisal AS.

Madrid izpadel zaradi prenove Bernabeua

"Izbrali so Lizbono, manjka še sicer podpis dogovorov s portugalsko vlado, kajti vplivi pandemije pa so bili tu manjši kot drugod po Evropi, čeprav ravno podatki zadnjih dni niso tako dobri kot na drugih koncih celine. Izbrali so jo tudi zaradi stadionov Jose Alvalade in Da Luz, ki ju loči vsega dva kilometra razdalje, ker tudi ni portugalskih ekip v izločilnih bojih Lige prvakov in zaradi finančnih pogojev, ki bi jih država ponudila Uefi, še posebej z davčnega vidika. Madrid, ki je bil tudi kandidat, je bil izločen zaradi Bernabeua, ki je zaprl svoja vrata zaradi prenovitvenih del, ostali stadioni v mestu, če ne štejemo Metropolitana, pa ne dosegajo standardov, ki jih zahteva Uefa,"so dodali.

Preostale štiri tekme osmine finala naj bi odigrali 8. in 9. avgusta, v soboto in nedeljo, po dve na dan. Po 48 urah bodo morali tisti, ki si bodo zagotovili napredovanje, zglasiti v Lizboni, kjer se bo turnir "final 8" na eno zmago začel 12. avgusta. Videli bomo torej "sedem obračunov na vse ali nič", je zapisal AS, vključno s finalom, ki ga bo torej kot leta 2014 gostil Benficin stadion Da Luz, medtem ko bo tekme izločilnih bojev gostil tudi dom Sportinga CP, stadion Joseja Alvaladeja, kjer trenutno igra slovenski reprezentant Andraž Šporar. Najslavnejši nekdanji član Sportinga je seveda zvezdnik domače izbrane vrste in Juventusa Cristiano Ronaldo, ki si mora s "staro damo" pred povratkom v domovino še zagotoviti napredovanje v obračunu z Lyonom. Vratar slovenske reprezentance Oblak je seveda nekdanji član Benfice, kjer je nekoč, ko so stadion Da Luz ravno odpirali, igral tudi Zlatko Zahović. Oblak je zaradi kontroverznega konca sodelovanja z lizbonskim ponosom leta 2014 sicer vse prej kot priljubljen med navijači "orlov" ...

ASdodaja, da se veliko dvomov še vedno poraja glede usode Lige Evropa, kjer se očitno prav tako obeta zaključni turnir s tekmami na eno zmago. Poljsko, ki bi morala gostiti finale v Gdansku, bo najverjetneje zamenjala Nemčija, ki ima več primernih stadionov. Gdansk in Istanbul, ki bo ostal brez finala Lige prvakov, bo Uefa, ki jo vodi slovenski pravnik Aleksander Čeferin, nagradila z vlogama gostiteljev finalnih obračunov v kateri od prihodnjih sezon.