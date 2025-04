Aston Villa verjame v napredovanje proti PSG-ju

"Naš cilj je igrati z močnim načrtom, biti dosledni in razumeti, kako bo tekma 90 minut potekala. Ko smo zmagovali proti Bruggeju (v osmini finala, op. a.), smo bili pripravljeni igrati podaljšek. Fantastično bo, če tokrat pride do podaljška in enajstmetrovk," je na novinarski konferenci uvodoma povedal španski strokovnjak Unai Emery .

Njegovi varovanci so na prvi tekmi presenetljivo povedli, domačini pa so nekaj minut kasneje izid poravnali. V drugem polčasu so Parižani še dvakrat zabili in si pred povratno tekmo priigrali lepo prednost. "Imam izkušnje s povratki, pozitivne in negativne. Toda to, kar nas čaka, je nekaj drugačnega. Želimo spisati klubsko zgodovino. Lani smo jo v Konferenčni ligi, letos jo želimo v Ligi prvakov," je dodal 53-letni trener Aston Ville, ki je v svoji karieri osvojil lepo število lovorik s PSG-jem in štirikrat slavil v Ligi Evropa – trikrat s Sevillo in enkrat z Villarrealom.