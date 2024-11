Barcelona razbila Bayern, nov poraz Oblakovega Atletica

Ena najbolj spektakularnih tekem je bila na olimpijskem stadionu v katalonski prestolnici, kjer je Barcelona premagala Bayern iz Münchna s 4:1. Pri gostiteljih je blestel Brazilec Raphinha, ki je dosegel "hat-trick" po golih v 1., 45. in 56. minuti. Poleg njega je za domače zadel še Robert Lewandowski (36.), za nemško pa je edini zadetek dosegel Harry Kane (18.).

Feyenoord je v Lizboni premagal Benfico s 3:1. Za zasedbo iz Rotterdama sta zadela Ayase Ueda (12.) in Antoni Milambo (33., 90.+2), za domačo pa Kerem Akturkoglu (66.). Manchester City je z rutinsko predstavo opravil s Sparto iz Prage s 5:0. Za izbrance Pepa Guardiole so zadeli Phil Foden (3.), Erling Haaland (58., 68.), John Stones (64.) in Matheus Nunes (87.).

Dinamo je z goloma Sandra Kulenovića (49.) in Bruna Petkovića (84.) v Salzburgu zmagal z 2:0, milanski Inter pa je v Bernu ugnal Young Boys z 1:0. Edini gol je v končnici dvoboja, v tretji minuti sodnikovega podaljška, dosegel Marcus Thuram.