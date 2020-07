Atalanta v boj za polfinale Lige prvakov brez Iličića

Kako hitro se v nogometu lahko vse spremeni, je (znova) izkusil slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić . Ta je bil februarja eden najbolj vročih nogometašev na planetu, nekateri mediji so ga uvrščali celo med kandidate za zlato žogo, zagotovo pa se še kako dobro vsi spomnite eno zadnje odigranih tekem Lige prvakov, ko je na prazni Mestalli v dresu Atalante Valencii zabil neverjetne štiri gole. Nato pa je svet presenetila pandemija novega koronavirusa, ki je 'poskrbela', da so se zaustavila tudi praktično vsa nogometna tekmovanja. Tudi Serie A in tudi Liga prvakov.

Premor očitno ni prišel prav do marca izjemno vročemu Iličiću, ki se je v Bergamo vrnil, a se v nasprotju s pričakovanji pri Atalanti ni veliko naigral. Sledile so poškodbe (gleženj in mišica), v klubu pa pojasnil, kaj se dogaja z Ililićem ne dajejo. Jasno pa je le to, da so mu dali dovoljenje, da težke čase prebrodi v domačem okolju – v Sloveniji. Po naših informacijah, ki prihajajo iz virov blizu kluba, bo Iličić izpustil tako zaključni turnir Lige prvakov, v velikem vprašaju pa je tudi začetek nove sezone. Okrevanje naj bi bilo daljše, kot se je sprva pričakovalo.