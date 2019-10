Atalanta brez možnosti v 'levjem brlogu', Iličić začenja na klopi?

Manchester City lahko na vsaki tekmi "zabije" kopico golov, to so že okusili številni angleški in tudi evropski tekmeci. Sinjemodri so na devetih tekmah Premier League dosegli že 29 golov, torej dobre tri v povprečju. To je z naskokom največ v angleški konkurenci, edino moštvo, ki je preseglo mejo dvajsetih golov je vodilno moštvo lige Liverpool (21). Tudi v Ligi prvakov je City na uvodnih dveh tekmah v skupinskem delu (dve zmagi) dosegel pet golov (2:0, 3:0) in ohranil lastno mrežo nedotaknjeno, podobno "porcijo" si lahko obeta tudi Atalanta, ki drevi v 3. krogu gostuje na stadionu Etihad. City je s šestimi točkami na prvem mestu skupine C, Atalanta pa še brez točk na zadnjem mestu.

Ob tem je seveda pomemben tudi finančni vidik, City je veliko več "zapravljal" v zadnjih sezonah. Pravzaprav je Atalanta vredna le približno petino vrednosti veliko bogatejšega kluba iz Manchestra. Po poročanju italijanskih medijev je, odkar je na čelu moštva trener Gian Piero Gasperini (tri leta in pol), Atalanta za nakupe igralcev potrošila 153 milijonov evrov. Prece drugačne številke od Cityjevih, saj je Pep Guardiola, samo v sezoni 2016/2017 potrošil 213 milijonov, v treh letih in pol (Guardiola je prav tako na klopi Cityja tri leta in pol) pa kar 776 milijonov evrov. Glede na tržno vrednost kluba je tudi ogromna razlika, City kotira pri 1,28 milijarde, Atalanta pa glede na to številko precej skromnih 265 milijonov evrov.