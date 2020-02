Gasperini: Ne smejo se nam tresti noge, ker se bo vse mesto preselilo na San Siro

Današnji večer se obeta tudi rekord, kar se tiče obiska Atalantinih tekem. Ker Atalanta tokrat gostuje v Milanu, dobrih 55 kilometrov od domačega Bergama (zaradi neustreznosti stadiona), bo na tribunah ogromno navijačev, kar obeta nov klubski rekord. Na tribune v Bergamu jih ne gre več kot 43.426, kar je rekord iz leta 1984, ko je šlo za domači ligaški obračun med Atalanto in Interjem. Na tokratni tekmi jih bo zanesljivo več, že pred tekmo je bilo prodanih 44 tisoč vstopnic, zanimanje navijačev Atalante je veliko in že od zgodnjega dopoldneva se zbirajo pred stadinom San Siro in zgodaj popoldne, jih je bilo pred zaprtimi vrati že nekaj tisoč. Kot je slikovito dejal trener domačih, se bo celotno mesto preselilo na tribune milanskega stadiona. Kot piše Gazzetta dello Sport, bo na stadionu okrog 50 tisoč gledalcev, na tribunah pa bo, kot kaže, vsak tretji prebivalec Bergama.

Trener domačih Gian Piero Gasperini se zaveda pomembosti prve tekme in tudi pomoči s tribun:"Pomembnost tekme ne sme povročiti, da bi se nam tresle noge, tudi zato, ker se bo celotno mesto preselilo na San Siro. To so vse okoliščine, ki bi nam morale biti v pomoč in za preboj bomo to potrebovali in še kaj več, da nam uspe. Na Mestallo bi rad šel z rezultatsko prednostjo, upam, da nam bo uspelo. Za nas je to velik izziv, vseh 180 minut tekme, a najprej moramo opraviti prvih 90."