Atalanta po zmagi v Amsterdamu spet v izločilnih bojih

Poslednji krog skupinskega dela nogometne Lige prvakov so z nestrpnostjo pričakovali v taborih nizozemskega Ajaxa, kot tudi italijanske Atalante, kjer nastopa slovenski reprezentant Josip Iličić. Kranjčan tokrat ni nastopil. Tekmeca sta se v neposrednem dvoboju udarila za preboj v izločilne boje. Ekipi iz Bergama je bil dovolj remi, tulipani so iskali zmago. Razpletlo se je po željah Italijanov, ki so sredi Amsterdama slavili z 1:0. V končnici je zadel rezervist Luis Muriel.

Josip Iličić, ki na gostovanju v Amsterdamu ni stopil na zelenico, je pred preostalimi večernimi tekmami zadnjega kroga drugi Slovenec med šestnajstimi najboljšimi klubi. Že včeraj si je nadaljevanje zagotovil Kevin Kamplz Leipzigom. Strelec edinega zadetka za Atalanto je bil kolumbijski napadalec Luis Muriel v 85. minuti. Odigrana je bila tudi tekma med PSG in Basaksehirjem, ki je bila v torek prekinjena zaradi rasističnega incidenta. Parižani so zmagali s 5:1. Tri zadetke je dosegel Neymar, dva pa Kylian Mbappe. Mario Pašalić FOTO: AP Izidi, Liga prvakov, 6. krog:

skupina A:

Bayern München - Lokomotiva Moskva Salzburg - Atletico Madrid skupina B:

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach Inter Milano - Šahtjor Doneck skupina C:

Manchester City - Olympique Marseille Olympiakos Porto skupina D:

Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo 0:1(0:0)

Muriel 85.

RK: Gravenberch 79./Ajax Midtjylland - Liverpool 0:1 (0:1)

Scholz 62./11-m; Salah 1.



skupina H:

PSG- Istanbul Basaksehir 5:1(3:0)

