Gasperini pojasnil, zakaj je zamenjal Iličića

Atalanta se je dobro borila z igralcem manj (že v 17. minuti je bil izključen Freuler) in kazalo je, da bodo do konca zdržali brez prejetega gola. A je v 86. minuti Ferland Mendydosegel gol po podaji Luke Modrićaza pomembno zmago madridskega Reala, ki bo imel tako precej lažje delo na povratni tekmi v Madridu, ko bo padla odločitev o "potniku" v četrtfinale Lige prvakov.

Na igrišče je v 56. minuti prišel tudi Josip Iličić, ki je tekmo začel na klopi. A Iličić je odigral le 30 minut, trener Gian Piero Gasperinije slovenskega reprezentanta nato iz igre potegnil že v 86. minuti, zamenjal ga je Ruslan Malinovsky. Precej neobičajna poteza, ker je bil Iličić še svež in ni bil poškodovan.

Slovenski reprezentant seveda nad to potezo ni bil navdušen, to je bilo jasno, ko je odhajal z igrišča. Gasperini je imel, kot pravi, svoje razloge, da se je odločil za to potezo:"Do konca tekme so ostale štiri minute, moj namen je bil okrepiti obrambo, vendar smo na nesrečo dobili gol le nekaj trenutkov po menjavi."