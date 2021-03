Gasperini: V Madrid ne gremo na sprehod

"Enostavno moramo zmagati v Madridu. Je enostavno, ne smemo preveč razmišljati in se obremenjevati, imamo samo eno priložnost. Moramo zmagati," pravi Gasperini, njegovi varovanci pa so uspešno opravili generalko pred tekmo Lige prvakov, saj so zanesljivo zmagali na zadnji tekmi v italijanskem prvenstvu.

Jutri bo brez dvoma zelo zanimivo v Madridu, saj gostje verjamejo, da lahko uresničijo svoj del načrta. To bo tudi nova priložnost za Josipa Iličića , ki je na tej tekmi vstopil s klopi v 56. minuti, a ga je nato trener Gian Piero Gasperini zamenjal že pred koncem igre, po 20 minutah igre, kar je ponudilo nekaj grdih pogledov in nezadovoljstva slovenskega reprezentanta. Trener ni bil zadovoljen z njegovo igro in zavzetostjo na igrišču, a to je že preteklost.

V torek in sredo je na sporedu še drugi "paket" povratnih tekem osmine finala Uefine Lige prvakov. Atalanta je večji del domače tekme igrala le z deseterico, saj je bil že v 17. minuti izključen Remo Freuler , galaktiki pa so odnesli zmago z golom Ferlanda Mendyja v zaključku tekme (86. minuta).

"Pravilno je, da smo samozavestni, zato ne gremo v Madrid na sprehod. Rezultat ne govori v našo korist in vemo, kdo je Real. Vendar smo zelo motivirani tudi zato, ker nismo uspeli na prvi tekmi igrati tako, kot smo želeli in smo trpeli v obrambi,"je še dejal trener, ki ima argument tudi v dejstvu, da njegovo moštvo dosega veliko golov. Na tekmi z igralcem manj proti Realu tega niso mogli pokazati, zato bo lepa priložnost v Madridu, da pokažejo, kaj zmorejo. V Serie A so drugo najbolj učinkovito moštvo, skupaj so dosegli 62 golov (več jih je le vodilni klub v DP, milanski Inter, 65).

"To je tekma, zaradi katere smo brez dvoma ponosni, da jo lahko igramo in nismo še izgubljeni. Lahko se potrudimo in pokažemo, kaj znamo in borili se bomo do konca. Edina naša težava so lahko poškodbe. Računam na 15 igralcev, saj nismo tako bogati, da bi lahko razmišljali o novih okrepitvah z astronomskimi plačami. Poleg tega imamo svoje standarde in zavedati se moramo, da smo v težavnem obdobju in finančna kriza je prisotna povsod. Nekateri klubi imajo milijonske dolgove, vendar očitno lahko funkcionirajo, mi se držimo svojih načel,"je še dodal strateg Atalante pred povratno tekmo v Madridu.