Josip Iličić ujel strelsko formo pred dvobojem z Man Unitedom

V 3. krogu skupinskega dela Lige prvakov se bosta na stadionu Old Trafford pomerila Manchester United in Atalanta (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30). Italijanska zasedba je z zadnjo visoko zmago v Serie nakazala, da je v dobri formi, blestel je Josip Iličić. Slovenski reprezentant je dosegel pet golov na zadnjih treh tekmah v vseh tekmovanjih in bo velika nevarnost za obrambo rdečih vragov.

icon-expand Josip Iličić FOTO: AP Italijanski klub, za katerega igra Josip Iličić, je glede na zadnjo visoko zmago v Serie A kot kaže v dobri formi pred sredinim gostovanjem na Old Traffordu. Atalanta je na gostovanju s 4:1 premagala Empoli, z dvema goloma je zablestel slovenski reprezentant. Tudi angleški mediji opozarjajo, da bo Atalanta z Iličićem zelo nevaren tekmec, še posebej, ker Manchester Unitedu v zadnjem času ne gre po načrtih. Iličić je brez dvoma "vroč" pred derbijem v skupini F. Časnik Manchester News Today opozarja, da je Iličić zaživel med reprezentančnim premorom, pred tem dolgo ni dosegel gola. V reprezentančnem dresu je na dveh tekmah dosegel tri gole, nato še omenjeno dva proti Empoliju že v uvodnih 26 minutah tekme. Kot so že zapisali, je s petimi goli na zadnjih treh tekmah v vseh tekmovanjih ujel formo, ko ga je Atalanta potrebovala in v najslabšem možnem času za United. Atalanta je v skupini F na prvem mestu s štirimi točkami po dveh tekmah (zmaga in remi), United ima točko manj (zmaga, poraz). Atalanta je vedno nevaren tekmec, še posebej, če Iličić dobro sodeluje z dvema južnoameriškima zvezdnikoma v ekipi, Luisom Murielom in Duvanom Zapato, kar zna predstavljati kar veliko dela za obrambo rdečih vragov. Trener Atalante Gian Piero Gasperini pa ima težave s kadrovsko sestavo moštva, kot kaže bo manjkalo kar pet igralcev. Tekmo na Old Traffordu bodo po napovedih iz italijanskega tabora izpustili Rafael Toloi, Matteo Pessina, Berat Djimsiti, Robin Gosens in Hans Hateboer. icon-expand Statistika Iličića na tekmi z Empolijem. FOTO: Sofascore.com icon-expand 3. krog Lige prvakov