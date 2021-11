Gasperini pričakuje povsem drugačno tekmo kot v Manchestru

Na derbiju skupine F v Ligi prvakov se bosta pomerila Atalanta in Manchester United (prenos tekme na Kanalu A in VOYO ob 20.30). Glede na izjemen razplet in preobrat na prvem medsebojnem dvoboju v Manchestru (3:2 za United) je tokrat mogoče pričakovati, da se bodo Josip Iličić in soigralci želeli pokazati v lepši luči. Oba trenerja, gostujoči Ole Gunnar Solskjaer in domači Gian Piero Gasperini, sta pred tekmo precej optimistično razpoložena.

Trener Ole Gunnar Solskjaer je uspešno opravil prvi "preizkus", kar zadeva pritisk in njegovo službo, saj je United zanesljivo premagal Tottenham (3:0). Ob gostovanju v Italiji bo na voljo tudi Paul Pogba, ki je na tekmah v Premier League sicer kaznovan zaradi rdečega kartona proti Liverpoolu, a bo lahko nastopil proti Atalanti. "Želim, da so vsi maksimalno pripravljeni za nastop. S Paulom imamo še eno možnost, ki lahko tekmecu povzroča nevšečnosti. Dobro smo delovali na zadnjem treningu, vsi so bili zelo zavzeti pri delu. Ne morem vam povedati, kakšna bo naša taktika, vendar imamo moštvo, ki lahko igra na precej različnih načinov," je na novinarski konferenci povedal Solskajer. "Lahko postaviš ne vem kakšno taktiko ali sistem, a gre za igralce ter to, kako oni odigrajo svoje vloge in izpeljejo naloge, ki jih imajo. Po tem smo se razlikovali v nedeljo. Kvaliteta izvedbe je pomembnejša kot sam sistem," je prepričan norveški trener. United zadnje čase res precej niha v rezultatih in igrah, toda ravno to je še težje za tekmeca, ki ne ve, v kakšni luči se bo predstavil tekmec.

Tega se dobro zaveda tudi trener Atalante, Gian Piero Gasperini, ki zelo dobro pozna konkurenco z Otoka. Zasedba iz Bergama je v zadnjih dveh sezonah merila moči z dvema izvrstnima angleškima moštvoma, Manchester Cityjem in Liverpoolom. "Merili smo se z njimi, ko so bili v izvrstni formi, bili so zelo dobro organizirani in s prepoznavnim slogom igre," pravi trener Atalante.

V sredo pa sledi še dvoboj Liverpoola in madridskega Atletica.

"Glede Uniteda se zdi, da je to moštvo v izgradnji, ki potrebuje še nekaj časa, da bo popolnoma delovalo. Brez dvoma imajo lep potencial. Videti je, kot da 'skačejo' od poraza do impresivne zmage, vendar to ne pomeni, da niso kvalitetni, prej nasprotno," je na novinarski konferenci povedal trener, ki se dobro spomni tudi tekme v Manchestru. Vodstvo z 2:0 na Old Traffordu so Josip Iličić in soigralci zapravili, rdeči vragi so po preobratu zmagali s 3:2. "Tokratna tekma bo povsem drugačna v primerjavi z našim prvim dvobojem. Naučili smo se nekaj iz tega, to nam ni vzelo volje, še posebej glede na ambient in 70 tisoč navijačev. Imeli smo dobre trenutke, nato pa smo tudi trpeli," pred današnjo tekmo, ki jo bodo odigrali na svojem stadionu, pravi italijanski strateg. V skupini F Lige prvakov je še vedno vse odprto. Vodi Manchester United s šestimi točkami, drugi je Villarreal, ki ima na tretjem mestu tako kot Atalanta štiri točke, tri točke imajo švicarski Young Boys.

