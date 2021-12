Pozno prebujanje Atalante, Villarreal gre v izločilne boje

V Nigeriji rojeni nizozemski nogometaš je na osemnajstih tekmah v tej sezoni v rumenem dresu Villarreala dosegel osem golov in dodal tri asistence. Vodilni zadetek je gostitelje močno presekal, potrebovali so kar nekaj časa, da vzpostavijo ravnotežje in v nadaljevanju so spet začeli oblegati vrata rumene podmornice iz predmestja Valencie. Terenska premoč gostiteljev je bila vse bolj izrazita, toda konkretnih priložnosti si varovanci trenerja Gianpiera Gasperinija niso zagotovili. Odlično postavljena gostujoča ekipa je točno vedela, po kaj je prišla v Bergamo. Ničesar ni prepustila naključju, ni preveč tvegala, ko pa so varovanci stratega Unaia Emeryja hitro zadeli, je bila pot do končnega velikega cilja na široko odprta. Rumena podmornica, ki se je z lanskoletno senzacionalno zmago v Ligi Evropi uvrstila med nogometno elito in v izločilne boje, je bila skorajda vsakič, ko je prišla konkretneje čez sredino igrišča, nevarna pred vrati nasprotnikov. Ti so bili v prvem polčasu še najbližje zadetku ob kotu, ki ga je izvedel naš Josip Iličić, z glavo pa je bil najvišji prav Demiral, a je bil gostujoči vratar Argentinec Geronimo Rulli na mestu.

Spet je bila domača obramba premalo disciplinirana, nezbranost pa je z lepim golom kaznoval Ettiene Capoue (0:2) in Italijani so bili že po prvem polčasu v izgubljenem položaju, saj so za napredovanje potrebovali tri gole. In ko so gostje že na začetku nadaljevanja dosegli tretji gol, vnovič se je pod njega podpisal Danjuma in je na semaforju kazalo 0:3, je bilo jasno, da se bo morala Atalanta spomladi tolažiti v Ligi Evropa, v izločilne boje Lige prvakov pa odhaja Villarreal. Za kozmetični popravek je v 70. minuti poskrbel Ukrajinec Ruslan Malinovskij, ki je znižal na 1:3, v naslednjih minutah pa je Atalanta na krilih tega zadetka močno pritisnila v iskanju pravljičnega razpleta. Imela je nekaj obetavnih situacij pred gostujočimi vrati, eno od teh pa je izkoristil Duvan Zapata, ki je spremljal odlično podajo rezervista Luisa Muriela in poskrbel za bolj napeto končnico (2:3). Še več, gostitelji so v 85. minuti preko Muriela zadeli okvir vrat in nadaljevali z ofenzivo, ki pa novega zadetka vendarle ni prinesla in domači nogometaši so ob zadnjem sodniškem živžgu popadali na travnik, zavedajoč se izgubljene velike priložnosti ...