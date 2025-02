Club Brugge v izdihljajih tekme do zmage proti Atalanti

V 14. minuti je Chemsdine Talbi v ogenj poslal Ferrana Jutglo, ki je s prefinjenim strelom premagal gostujočega vratarja. Atalanta je izid poravnala ob koncu prvega polčasa, ko je Mario Pašalić izkoristil predložek Davida Zappacoste in žogo pospravil v mrežo. Vse do sodnikovega dodatka drugega dela je kazalo na remi, nato pa je gostujoči branilec Isak Hien po obrazu udaril Halila Umuta Melerja, glavni sodnik pa je pokazal na belo piko. Enajstmetrovko je v 94. minuti realiziral Gustaf Nilsson in Belgijcem priskrbel pomembno prednost pred povratno tekmo.