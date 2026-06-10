Atleti o Realovi ponudbi za Alvareza porogljivo: Hvala, ker nas skupaj z Barco spravljate v smeh

Florentino Perez FOTO: Profimedia

Ponudba uresničuje napoved ponovno izvoljenega predsednika Reala Florentina Pereza, da bo v dneh po nastopu novega mandata za enega od zvezdnikov svetovnega nogometa ponudil 150 milijonov evrov. V torek so razkrili, da je šlo za Juliana Alvareza in ne francoskega asa Michaela Olisa, ki si kruh služi pri Bayernu iz Münchna, kot so napovedovali nekateri tuji mediji, predvsem angleški in nemški.

"Real Madrid sporoča, da je po sestanku upravnega odbora Atleticu iz Madrida poslal ponudbo v višini 150 milijonov evrov za Juliana Alvareza," so zapisali v kratki objavi na spletni strani kraljevega kluba. "Atletico je izrazil hvaležnost za ponudbo, ki smo jo nanje naslovili zaradi dobrih odnosov med obema kluboma, ter jo zavrnil in se pri tem skliceval na igralčevo odkupno klavzulo 500 milijonov evrov," so še dodali pri Realu.

Julian Alvarez FOTO: Profimedia

Atletico je ponudbo porogljivo zavrnil in ob tem zapisal, da so pri Realu "zamenjali vzgojo s hvaležnostjo in da jim za nič niso hvaležni", ter da ne preučujejo nobene ponudbe za Alvareza in da so z Realom "seveda v dobrih odnosih, ko pa nas spravljate v smeh še bolj kot Barcelona".

Katalonski velikan si je za to poletje prav tako zadal cilj, da pripelje Alvareza, a so tudi njihove ponudbe, kot v zadnjih tednih poročajo v Španiji, pri Atleticu zavrnili.

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Alvarez se trenutno z argentinsko reprezentanco pripravlja na svetovno prvenstvo, ki se bo z uvodno tekmo začelo v četrtek. K Atleticu je za 75 milijonov evrov pred sezono 2024/25 prestopil iz Manchester Cityja, kariero pa je začel pri domačem River Platu.

To sezono je za rdeče-bele, za katere igra tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, na 49 tekmah dosegel 20 golov in prispeval še devet podaj.