Atleti o Realovi ponudbi za Alvareza porogljivo: Hvala, ker nas skupaj z Barco spravljate v smeh

Ponudba uresničuje napoved ponovno izvoljenega predsednika Reala Florentina Pereza, da bo v dneh po nastopu novega mandata za enega od zvezdnikov svetovnega nogometa ponudil 150 milijonov evrov. V torek so razkrili, da je šlo za Juliana Alvareza in ne francoskega asa Michaela Olisa, ki si kruh služi pri Bayernu iz Münchna, kot so napovedovali nekateri tuji mediji, predvsem angleški in nemški.
"Real Madrid sporoča, da je po sestanku upravnega odbora Atleticu iz Madrida poslal ponudbo v višini 150 milijonov evrov za Juliana Alvareza," so zapisali v kratki objavi na spletni strani kraljevega kluba. "Atletico je izrazil hvaležnost za ponudbo, ki smo jo nanje naslovili zaradi dobrih odnosov med obema kluboma, ter jo zavrnil in se pri tem skliceval na igralčevo odkupno klavzulo 500 milijonov evrov," so še dodali pri Realu.
Atletico je ponudbo porogljivo zavrnil in ob tem zapisal, da so pri Realu "zamenjali vzgojo s hvaležnostjo in da jim za nič niso hvaležni", ter da ne preučujejo nobene ponudbe za Alvareza in da so z Realom "seveda v dobrih odnosih, ko pa nas spravljate v smeh še bolj kot Barcelona".
Katalonski velikan si je za to poletje prav tako zadal cilj, da pripelje Alvareza, a so tudi njihove ponudbe, kot v zadnjih tednih poročajo v Španiji, pri Atleticu zavrnili.
Alvarez se trenutno z argentinsko reprezentanco pripravlja na svetovno prvenstvo, ki se bo z uvodno tekmo začelo v četrtek. K Atleticu je za 75 milijonov evrov pred sezono 2024/25 prestopil iz Manchester Cityja, kariero pa je začel pri domačem River Platu.
To sezono je za rdeče-bele, za katere igra tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, na 49 tekmah dosegel 20 golov in prispeval še devet podaj.
Florentino Pérez je vpliven španski poslovnež in dolgoletni predsednik nogometnega kluba Real Madrid. Najbolj znan je po svoji strategiji 'Galácticos', v okviru katere je v klub pripeljal številne svetovne nogometne zvezdnike, kot so Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo in Luís Figo. Njegovo vodenje je zaznamovano z ambicioznimi finančnimi naložbami v igralski kader in prenovo stadiona Santiago Bernabéu, s čimer je klub utrdil kot eno najprepoznavnejših in najbogatejših športnih institucij na svetu.
Odkupna klavzula je pogodbeni člen, ki določa znesek, za katerega lahko drug klub predčasno odkupi igralca iz njegove trenutne pogodbe, ne da bi moral pri tem pridobiti soglasje njegovega sedanjega delodajalca. V španskem nogometu je vključitev takšne klavzule v pogodbo zakonsko obvezna. Če klub ponudi znesek, ki je enak ali višji od te klavzule, in igralec pristane na prestop, matični klub nima pravne osnove, da bi prestop preprečil.
Naziv 'kraljevi klub' oziroma 'Real' (kar v španščini pomeni kraljevi) je Real Madrid pridobil leta 1920, ko mu je španski kralj Alfonz XIII. podelil naziv 'Real' in dovoljenje za uporabo kraljeve krone v svojem grbu. Ta naziv simbolizira zgodovinsko povezanost kluba s špansko monarhijo in njegovo prestižno vlogo v španski družbi ter nogometni kulturi.
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