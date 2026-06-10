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Atleti o Realovi ponudbi za Alvareza porogljivo: Hvala, ker nas skupaj z Barco spravljate v smeh

Madrid, 10. 06. 2026 08.54 pred 55 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.J. STA
Julian Alvarez

Real Madrid je na svoji spletni strani potrdil, da je za argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza ponudil 150 milijonov evrov. Atletico Madrid, s katerim ima 26-letni napadalec sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2029/30, je ponudbo zavrnil, kot je o tem porogljivo zapisal na družbenih omrežjih.

Florentino Perez
Florentino Perez
FOTO: Profimedia

Ponudba uresničuje napoved ponovno izvoljenega predsednika Reala Florentina Pereza, da bo v dneh po nastopu novega mandata za enega od zvezdnikov svetovnega nogometa ponudil 150 milijonov evrov. V torek so razkrili, da je šlo za Juliana Alvareza in ne francoskega asa Michaela Olisa, ki si kruh služi pri Bayernu iz Münchna, kot so napovedovali nekateri tuji mediji, predvsem angleški in nemški.

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"Real Madrid sporoča, da je po sestanku upravnega odbora Atleticu iz Madrida poslal ponudbo v višini 150 milijonov evrov za Juliana Alvareza," so zapisali v kratki objavi na spletni strani kraljevega kluba. "Atletico je izrazil hvaležnost za ponudbo, ki smo jo nanje naslovili zaradi dobrih odnosov med obema kluboma, ter jo zavrnil in se pri tem skliceval na igralčevo odkupno klavzulo 500 milijonov evrov," so še dodali pri Realu.

Julian Alvarez
Julian Alvarez
FOTO: Profimedia

Atletico je ponudbo porogljivo zavrnil in ob tem zapisal, da so pri Realu "zamenjali vzgojo s hvaležnostjo in da jim za nič niso hvaležni", ter da ne preučujejo nobene ponudbe za Alvareza in da so z Realom "seveda v dobrih odnosih, ko pa nas spravljate v smeh še bolj kot Barcelona". 

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Katalonski velikan si je za to poletje prav tako zadal cilj, da pripelje Alvareza, a so tudi njihove ponudbe, kot v zadnjih tednih poročajo v Španiji, pri Atleticu zavrnili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Alvarez se trenutno z argentinsko reprezentanco pripravlja na svetovno prvenstvo, ki se bo z uvodno tekmo začelo v četrtek. K Atleticu je za 75 milijonov evrov pred sezono 2024/25 prestopil iz Manchester Cityja, kariero pa je začel pri domačem River Platu. 

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To sezono je za rdeče-bele, za katere igra tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, na 49 tekmah dosegel 20 golov in prispeval še devet podaj.

Razlagalnik

Florentino Pérez je vpliven španski poslovnež in dolgoletni predsednik nogometnega kluba Real Madrid. Najbolj znan je po svoji strategiji 'Galácticos', v okviru katere je v klub pripeljal številne svetovne nogometne zvezdnike, kot so Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo in Luís Figo. Njegovo vodenje je zaznamovano z ambicioznimi finančnimi naložbami v igralski kader in prenovo stadiona Santiago Bernabéu, s čimer je klub utrdil kot eno najprepoznavnejših in najbogatejših športnih institucij na svetu.

Odkupna klavzula je pogodbeni člen, ki določa znesek, za katerega lahko drug klub predčasno odkupi igralca iz njegove trenutne pogodbe, ne da bi moral pri tem pridobiti soglasje njegovega sedanjega delodajalca. V španskem nogometu je vključitev takšne klavzule v pogodbo zakonsko obvezna. Če klub ponudi znesek, ki je enak ali višji od te klavzule, in igralec pristane na prestop, matični klub nima pravne osnove, da bi prestop preprečil.

Naziv 'kraljevi klub' oziroma 'Real' (kar v španščini pomeni kraljevi) je Real Madrid pridobil leta 1920, ko mu je španski kralj Alfonz XIII. podelil naziv 'Real' in dovoljenje za uporabo kraljeve krone v svojem grbu. Ta naziv simbolizira zgodovinsko povezanost kluba s špansko monarhijo in njegovo prestižno vlogo v španski družbi ter nogometni kulturi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.

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KOMENTARJI3

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Mali jejž
10. 06. 2026 09.56
Ce imas placo 1500e in ne zapravis niti evra!! Mores za 500mio katere zelijo atleti delati vec kot 27.000 let! Ali cca. 360 generacij hahahaha .. samo za predstavo da vidite o kaksnih stevilkah se pogovarjajo.
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0 0
REAList7
10. 06. 2026 09.50
Odlična poteza Pereza. S to ponudbo je "dvignil" ceno Alvarezu, kar pomeni, da ga načeloma tudi farseloni ne bo uspelo dobiti pod 150 mio EUR. Če pa slučajno pristanejo na nižjo ceno, bo pa to samo potrditev tega, da Atletico nekako podpira farselono v boju proti Realu - kar se je v preteklosti že večkrat pokazalo. Je pa Perez s tem uresničil svojo obljubo v predvolilnem času, da bo poslal uradno ponudbo v višini 150 mio EUR za enega igralca. No, upajmo, da se pri tem ne bo ustavil in da bo dejansko nekega galaktika tudi pripeljal. Zelo rad bi videl Oliseja v Realu, ampak v tem trenutku bi jim Vitinha prišel veliko bolj prav, kot pa še en napadalec. Farselona pa je pripeljala Grdona za 80 mio, a zdaj pa jim je baje zmanjkalo denarja za dokončanje stadiona in potrebujejo nekje 500 mio za dokončanje "projekta" :D:D:D oni pa še kar naprej sanjajo o nekih velikih okrepitvah... Verjetno so nekatere igralce zopet prisili v znižanje plače, da bodo sploh lahko pokrili prestop Grdona.
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Amor Fati
10. 06. 2026 09.49
Obstajajo tri pravila, ki se jih morajo držati vsi pri ATM, od zelenice do pisarne. Če samo enega od njih prekršiš, si takoj bivši, ne glede na tvoj status. V tem klubu torej ni zvezd, v tem klubu torej zvezde ne obstajajo. Samo dobri, prijazni, in pošteni ljudje. Zato pa veljajo za najbolj prijazen klub na svetu.
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