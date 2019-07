Atleti pomirjeni ker je prišel Joao Felix, usoda Griezmanna še neznana

Nogometaši madridskega Atletica so pred dnevi opravili prvi trening pred novo sezono, a na njem ni bilo francoskega zvezdnika Antoineja Griezmanna, ki je v zadnjih petih letih v dresu Atletov zabil 133 golov. In to kljub temu, da je vodstvo od njega zahtevalo, da se v skladu z obstoječo pogodbo udeleži začetka priprav.

Francoz Antoineja Griezmanna bi lahko doletela denarna kazen, a trenutno francoskega napadalca zanima le, kdaj se bo končala saga okoli njegovega prestopa. Nogometna tržnica je odprta nekaj dni, prestop Antoineja Griezmanna v Barcelono pa je še vedno negotov. Zapleta se pri načinu plačila odškodnine, Barca bi se pogajala, Atletico ne. Rdeče-beli dres z njegovo sedmico je že oblekel talentirani Portugalec - Joao Felix je v Madrid prišel za rekordni znesek. Medtem ko Barcelona želi doseči izplačilo 120-milijonske odškodnine v obrokih, pri Atleticu ne odstopajo od svojih pogojev, vmes pa so že našli novo sedmico. Odslej jo bo nosil Portugalec Joao Felix.Atletico je Benfici zanj plačal 126 milijonov evrov, kar je tretja najvišja odškodnina v zgodovini nogometa, če ne upoštevamo dodatnih bonusov. Atleti sicer že imajo novo sedmico, medtem pa Griezmannše vedno nima novega delodajalca ...