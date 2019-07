Atleti z resno grožnjo Griezmannu in njegovi sestri: Pričakujemo ga na prvem treningu

Potem ko je ugledni francoski L'Equipe pred dnevi kot gotovo stvar napovedal prestop Antoineja Girezmanna iz Atletica k Barceloni , nekaj kar se šušlja že dobro leto, in da naj bi bil Francoz na Camp Nouu uradno predstavljen točno 11. julija, pa je po poročanju medijev s Pirenejskega polotoka zadeva naenkrat v "nemirnih" vodah in daleč od uresničitve. "Na pomolu vidiku je mogoči veliki preobrat,"piše madridski AS, ki navaja trditve iz tabora Atletov , da posel zaenkrat miruje."Madridčani so kar v uradnem sporočilu za javnost zapisali, da zadeva stoji," navajaAS. " Barcelona je najprej potrdila, da bo plačala odkupno klavzulo in to v enem znesku, toda na zadnjem sestanku med kluboma je izpostavila milo rečeno nenavadno zahtevo. Odškodninski znesek bi plačala kasneje, potem ko bi Griezmann že priključil ekipi trenerja Ernest Valverdeja ." Poleg madridskih AS-a in Marce, ki o težavah pri poslu pišeta v veselem tonu, o nerazčiščenih stvareh poročajo tudi drugi španski mediji in špekulirajo, da Barca "zavlačuje", "saj bi medtem rada prodala kakšnega igralca in na tako prišla do dela zneska za Griezmannovo odškodnino."

Pri Atletih so bili nad njihovo željo ogorčeni in tudi presenečenje, v nadaljevanju tudi jezni, zato so pohiteli s sporočilom za javnost. "Res je, da smo imeli sestanek s predstavniki Barcelone, ki pa so nas presenetili z zahtevo o plačilu zneska, ki je s prvim julijem padel z 200 na 120 milijonov evrov. Seveda je bil naš odgovor negativen. Igralec in Barcelonaso pokazali veliko mero nespoštovanja do našega kluba in navijačev." Še več, priAtletihniso pokazali nobene milosti do Griezmanna, ki je v zadnjih letih naredil toliko dobrega ... "Klub od nogometaša in njegove sestre, ki opravlja vlogo zastopnice zahteva, v skladu z veljavno pogodbo, da se pojavi na prvem treningu in začne s pripravami za novo sezono." Medtem so se javili tudi iz taboraBarcelonein (skopo) potrdili, da se pogovarjajo o prestopu: "V četrtek se je direktor Oscar Grau sestal s predsednikom Miguel Angelom Gilom v Madridu. Ugotavljal je, ali se je možno pogajati za prestop."

Spomnimo, Griezmann naj bi z Barcelono, po predvidevanjih in špekulacijah, podpisal petletno pogodbo, ki bi mu letno navrgla 17 milijonov evrov, toda posel je po novih okoliščinah sedaj spet v nemirnih vodah.