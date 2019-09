Savić: Tudi po zaostanku z 0:2 smo verjeli, da tekme ne bomo izgubili

Čeprav so nogometaši Atletica prevladovali v prvem polčasu, je 'Stara dama' z zadetkom Juana Cuadrada že v tretji minuti nadaljevanja spremenila potek dogodkov na igrišču. Ko je v polno zadel še Blaise Matuidi, so mnogi pomislili, da je vprašanje zmagovalca na stadionu Wanda Metropolitano odločeno.



Toda to je bil račun brez 'Atletov', ki so še enkrat več pokazali svoj neuklonljivi duh, da se tudi po zaostanku z 0:2 proti tako močnemu tekmecu niso vdali v usodo. Z zadetkoma Stefana Savića in Hectorja Hererra so prišli do točke, ki je po mnenju prvega več kot zaslužena. "Menim, da nam je lahko žal zaradi napak v obrambi, saj so nam po zaostanku z 0:2 in posledičnem lovljenju ugodnejšega rezultata pobrale ogromno energije. Toda še enkrat več smo pokazali, da nikdar ne mečemo puške v koruzo. Veseli dejstvo, da smo proti tako kakovostnemu nasprotniku vztrajali vse do konca in prišli do povsem zaslužene točke. Če bi bili malce bolj zbrani pri zaključku napadalnih akcij, bi lahko iztržili še kaj več," je dejal Savić, ki je vesel doseženega zadetka.