Atletico bo v boju na dveh frontah potreboval najboljšega Oblaka

V kakšni formi se bo po več kot trimesečnem premoru vrnil eden najboljših vratarjev na svetu Jan Oblak? Atletico ga bo potreboval takšnega, kot je bil pred prekinitvijo. Madridčani so namreč na lestvici španskega prvenstva šele šesti in bodo morali napredovati za vsaj dve mesti, sicer bi v prihodnji sezoni slovenski reprezentančni vratar in njegovi soigralci lahko ostali brez Lige prvakov.