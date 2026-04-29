Bitka ekip brez najelitnejše trofeje: Arteta verjame v zmago pri Atleticu

Atletico Madrid je edina evropska ekipa, ki je trikrat zaigrala v finalu Lige prvakov, a tekmovanja še ni osvojila. Kljub temu imajo v klubski vitrini že lepo število evropskih lovorik, saj so trikrat slavili v Ligi Evropa, nato pa še v vseh treh primerih na obračunu za Uefino superpokalno trofejo premagali zmagovalca Lige prvakov.
Arsenalova zgodba je precej drugačna, saj so mu mednarodni uspehi povsem tuji. Dvakrat so zaigrali v finalu Lige Evropa, enkrat v finalu Lige prvakov, v vseh treh primerih pa bili neuspešni. "To je nekaj, s čimer moramo živeti, dokler nam ne uspe. To je del nogometa in del naše zgodbe, ampak smo na dobri poti," o odsotnosti topničarjev na zemljevidu zmagovalcev evropskih tekmovanj pravi kapetan Martin Odegaard.
Njegov trener Mikel Arteta je pred prvo polfinalno tekmo proti Atletico Madridu izpostavil, da je privilegij, da je že drugo leto zapored s svojimi varovanci med štirimi najboljšimi ekipami stare celine. "To priložnost bomo prijeli z obema rokama. Na številnih evropskih prizoriščih smo že pokazali, česar smo sposobni," je dejal 44-letni španski trener, Odegaard pa dodal, da je to najboljši del sezone: "Imamo priložnost, da naredimo nekaj posebnega. Smo v odličnem položaju in želimo narediti korak naprej."
Omenjena se zavedata, da naloga ne bo preprosta. Arsenal je imel na poti do polfinala z naskokom najlažjo pot. V osmini finala je izločil Leverkusen, v četrtfinalu pa Sporting. Zdaj jih čaka prvi letošnji dvoboj v izločilnih bojih proti ekipi, ki je med evropsko elito stalnica. "Na obeh straneh igrišča so zelo močni, kar je tudi razlog, da so tukaj. Na stadion prinesejo energijo, ampak mi smo pripravljeni zmagati," je zaključil Arteta.
