Bitka ekip brez najelitnejše trofeje: Arteta verjame v zmago pri Atleticu

Atletico Madrid je edina evropska ekipa, ki je trikrat zaigrala v finalu Lige prvakov, a tekmovanja še ni osvojila. Kljub temu imajo v klubski vitrini že lepo število evropskih lovorik, saj so trikrat slavili v Ligi Evropa, nato pa še v vseh treh primerih na obračunu za Uefino superpokalno trofejo premagali zmagovalca Lige prvakov.

Arsenalova zgodba je precej drugačna, saj so mu mednarodni uspehi povsem tuji. Dvakrat so zaigrali v finalu Lige Evropa, enkrat v finalu Lige prvakov, v vseh treh primerih pa bili neuspešni. "To je nekaj, s čimer moramo živeti, dokler nam ne uspe. To je del nogometa in del naše zgodbe, ampak smo na dobri poti," o odsotnosti topničarjev na zemljevidu zmagovalcev evropskih tekmovanj pravi kapetan Martin Odegaard.