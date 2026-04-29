Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Bitka ekip brez najelitnejše trofeje: Arteta verjame v zmago pri Atleticu

Madrid, 29. 04. 2026 16.16 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Mikel Arteta

Potem ko smo včeraj v francoski prestolnici pospremili nepozaben obračun med PSG-jem in Bayernom, nas danes čaka polfinalni dvoboj druge strani žreba. Arsenal bo gostoval pri Atletico Madridu, obe ekipi pa sanjata o tem, da letos prvič v zgodovini zasedeta evropski prestol. Obračun si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. V studiu vam bosta družbo delala Sanja Modrić in Andrej Razdrh. Začnemo ob 20.30.

Liga prvakov: Atletico Madrid - Arsenal
Liga prvakov: Atletico Madrid - Arsenal
FOTO: VOYO

Atletico Madrid je edina evropska ekipa, ki je trikrat zaigrala v finalu Lige prvakov, a tekmovanja še ni osvojila. Kljub temu imajo v klubski vitrini že lepo število evropskih lovorik, saj so trikrat slavili v Ligi Evropa, nato pa še v vseh treh primerih na obračunu za Uefino superpokalno trofejo premagali zmagovalca Lige prvakov.

Arsenalova zgodba je precej drugačna, saj so mu mednarodni uspehi povsem tuji. Dvakrat so zaigrali v finalu Lige Evropa, enkrat v finalu Lige prvakov, v vseh treh primerih pa bili neuspešni. "To je nekaj, s čimer moramo živeti, dokler nam ne uspe. To je del nogometa in del naše zgodbe, ampak smo na dobri poti," o odsotnosti topničarjev na zemljevidu zmagovalcev evropskih tekmovanj pravi kapetan Martin Odegaard.

Mikel Arteta in Martin Odegaard
Mikel Arteta in Martin Odegaard
FOTO: AP

Njegov trener Mikel Arteta je pred prvo polfinalno tekmo proti Atletico Madridu izpostavil, da je privilegij, da je že drugo leto zapored s svojimi varovanci med štirimi najboljšimi ekipami stare celine. "To priložnost bomo prijeli z obema rokama. Na številnih evropskih prizoriščih smo že pokazali, česar smo sposobni," je dejal 44-letni španski trener, Odegaard pa dodal, da je to najboljši del sezone: "Imamo priložnost, da naredimo nekaj posebnega. Smo v odličnem položaju in želimo narediti korak naprej."

Omenjena se zavedata, da naloga ne bo preprosta. Arsenal je imel na poti do polfinala z naskokom najlažjo pot. V osmini finala je izločil Leverkusen, v četrtfinalu pa Sporting. Zdaj jih čaka prvi letošnji dvoboj v izločilnih bojih proti ekipi, ki je med evropsko elito stalnica. "Na obeh straneh igrišča so zelo močni, kar je tudi razlog, da so tukaj. Na stadion prinesejo energijo, ampak mi smo pripravljeni zmagati," je zaključil Arteta.

Liga prvakov
Liga prvakov
FOTO: VOYO
nogomet liga prvakov atletico madrid arsenal

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680