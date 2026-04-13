Zgodovina na strani Atletica: Barcelona pred skoraj nemogočo nalogo

Prav vsi dosedanji evropski obračuni med tema ekipama so bili v četrtfinalu Lige prvakov. Atletico je dobil obe seriji – v sezoni 2013/14 s skupnim izidom 2:1, ko je odločilni gol dosegel Koke, ter v sezoni 2015/16 s skupnim izidom 3:2, ko je oba zadetka na povratni tekmi prispeval Antoine Griezmann.

Koke se je ob spominu na svoj zadetek proti Barceloni v četrtfinalu sezone 2013/14 ozrl nazaj: "Ta gol sem si ogledal že večkrat. Ko pridejo takšne tekme, se poskušaš motivirati – ob spominih na leto 2016 ali pa na tisto, kar se je zgodilo pred tednom dni. Upajmo, da bomo ustvarili še več lepih spominov." Tudi tokrat so colchonerosi naredili velik korak proti željenemu uspehu z zmago na Camp Nouu pred petimi dnevi. Zadetka sta dosegla Julian Alvarez – minuto po tem, ko je Barcelona zaradi rdečega kartona ostala brez Paua Cubarsija – ter rezervist Alexander Sorloth. V prid Atleticu govori tudi zgodovina. Madridčani so na zadnjih 10 domačih evropskih tekmah proti španskim ekipam neporaženi (8 zmag, 2 remija). Medtem ko je Barcelona v gosteh proti španskim klubom v Evropi zmagala le enkrat (2010/11 proti Real Madridu).

Ekipa Diega Simeoneja je dobila vseh 22 evropskih dvobojev, v katerih je prvo tekmo dobila v gosteh – vključno s sedmimi, ko je imela prednost dveh golov. Barcelona je izgubila vseh šest evropskih dvobojev, v katerih je prvo tekmo izgubila doma. "Moji soigralci so izjemno motivirani. Povsem normalno je, da pri Barceloni verjamejo v preobrat – čudno bi bilo, če ne bi. Veselimo se odlične tekme proti velikemu tekmecu na našem stadionu," je pred tekmo dejal domači kapetan Koke.

Njegov dolgoletni trener Simeone pa je dodal: "Vemo, proti kakšnemu nasprotniku igramo in zavedamo se, kako močni so, hkrati pa se zelo dobro zavedamo tudi našega cilja – napredovati. Prepričani smo v to, kar potrebujemo. Prepričani smo, v kaj gremo. Naš cilj je napredovanje in tekmo bomo odigrali tako, da to tudi dosežemo." Srečanje v Madridu bo sodil francoski sodnik Clement Turpin, a karizmatični argentinski trener se na to ne ozira. "Pred sodniki je velika naloga, zelo zahtevna. Vsaka tekma, še posebej ko se približujemo finalom, ima veliko večjo težo in prinaša ogromen pritisk. Ampak iskreno, ne razmišljam o sodnikih, razmišljam o svoji ekipi," poudarja 'El Cholo'.

