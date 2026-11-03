'Galata' Stuttgartu prizadejala prvi evropski poraz

Galatasaray je kronal uvodno prevlado in v prvih 15 minutah z dvema zadetkoma Alekseja Batrakova pravzaprav odločil tekmo. V drugem delu so na svoj račun prišli tudi Nemci, a je bil zadetek Chrisa Führicha zaradi predhodnega prepovedanega položaja razveljavljen.
Ekipa iz Istanbula je zabeležila drugo zmago in je s šestimi točkami na sredini lestvice med 36 ekipami.
Preostale tekme 4. kroga bodo v sredo. Od Slovencev bosta na delu Tian Nai Koren s Club Bruggem v gosteh proti PSV Eindhovnu ter Danijel Šturm, ki bo s Slavio Prago gostil Arsenal.
Izidi, Liga prvakov, ligaški del, 4. krog:
Galatasaray - Stuttgart 2:0 (2:0)
Batrakov 12., 15.
Šahtar Doneck - Sporting 0:1 (0:0)
Doumbia 59.
Atletico Madrid - Bayern München
Barcelona - Aston Villa
Bodö/Glimt - Lille
Feyenoord - Inter
LASK Linz - Slovan Bratislava
Manchester United - Roma
Villarreal - PSG
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