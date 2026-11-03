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Liga prvakov

'Galata' Stuttgartu prizadejala prvi evropski poraz

Dortmund, 03. 11. 2026 20.33 pred 28 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Jan Oblak

Torek in sreda ponujata tekme 4. kroga prvega dela nogometne Lige prvakov. Turški Galatasaray je pred svojimi navijači gostil nemški Stuttgart in slavil z 2:0. Oba gola je že v prvem polčasu dosegel Rus Aleksej Batrakov. Za Nemce je to sploh prvi poraz v tej sezoni LP.

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Galatasaray je kronal uvodno prevlado in v prvih 15 minutah z dvema zadetkoma Alekseja Batrakova pravzaprav odločil tekmo. V drugem delu so na svoj račun prišli tudi Nemci, a je bil zadetek Chrisa Führicha zaradi predhodnega prepovedanega položaja razveljavljen.

Ekipa iz Istanbula je zabeležila drugo zmago in je s šestimi točkami na sredini lestvice med 36 ekipami.

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Preostale tekme 4. kroga bodo v sredo. Od Slovencev bosta na delu Tian Nai Koren s Club Bruggem v gosteh proti PSV Eindhovnu ter Danijel Šturm, ki bo s Slavio Prago gostil Arsenal.

Izidi, Liga prvakov, ligaški del, 4. krog:
Galatasaray - Stuttgart 2:0 (2:0)
Batrakov 12., 15.

Šahtar Doneck - Sporting 0:1 (0:0)
Doumbia 59.

Atletico Madrid - Bayern München

Barcelona - Aston Villa

Bodö/Glimt - Lille

Feyenoord - Inter

LASK Linz - Slovan Bratislava

Manchester United - Roma

Villarreal - PSG

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