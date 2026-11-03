'Galata' Stuttgartu prizadejala prvi evropski poraz

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Galatasaray je kronal uvodno prevlado in v prvih 15 minutah z dvema zadetkoma Alekseja Batrakova pravzaprav odločil tekmo. V drugem delu so na svoj račun prišli tudi Nemci, a je bil zadetek Chrisa Führicha zaradi predhodnega prepovedanega položaja razveljavljen.

Ekipa iz Istanbula je zabeležila drugo zmago in je s šestimi točkami na sredini lestvice med 36 ekipami.