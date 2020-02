Atletico ostal praznih rok, Cavani pa je tudi želja Chelseaja

V "lov" na urugvajskega napadalca Edinsona Cavanija se je vključil tudi Chelsea, poročajo angleški časniki. Sicer prepozno za zimski prestopni rok, saj se je nogometaš odločil, da sezono do konca odigra v dresu pariškega kluba, kar so potrdili tudi v klubu. Chelsea je želel, da bi še pred iztekom prestopnega roka Cavani prestopil v vrste londonskega kluba in trener Frank Lampard se je tudi obrnil na vodstvo kluba, a ni dobil "zelene luči". Cavani je že pred časom vodstvu pariškega kluba sporočil, da želi zapustiti moštvo, a bo moral počakati do poletja, ko bo prost igralec.

Madridski Atletico se je v zimskem roku s pariškim klubom pogajal za njegov prestop, a je celoten posel padel v "vodo". Kot pišejo španski časniki, do prestopa ni prišlo zaradi (pre)visoke provizije, ki so jo zahtevali Cavanijevi zastopniki. Cavani naj bi že pristal na ponujene pogoje, Atletico bi moral plačati približno 15 milijonov evrov. A se ni razpletlo po načrtih, Atletico pa se je hitro odločil, da bo računal na Yannicka Carrasca, ki bo za špansko ekipo kot posojen igralec kitajskega moštva Dalian igral do konca sezone.

cavani