Pri Atleticu zadovoljni: Joao Felix je (končno) navdušil

"Vsi si ga želimo takšnega, kakršen je bil tokrat. Raven zavzetosti, hitrosti, dinamike in agilnosti je bila na izjemnem nivoju. Z njim v najboljši formi smo povsem drugačna ekipa," je Joaa Felixa po zmagi nad RB Salzburgom pohvalil Diego Simeone.

Atleticu je sicer proti avstrijskim gostom dolgo slabo kazalo. V 47. minuti so se Colchonerosi celo znašli v zaostanku, a je bil prav 20-letni Portugalec tisti, ki je z dvema zadetkoma preobrnil srečanje. Do prvega je prišel po sijajni ekipni kombinaciji in nesebični asistenci Angela Corree. Za 3:2 pa je bil v 85. minuti ob pravem času na pravem mestu v kazenskem prostoru gostov.

Na vprašanje, ali je bila to Felixova najboljša tekma v dresu Atletov, je "El Cholo"odgovoril: "Verjetno, da ja. Če vzamemo v obzir pomembnost tekme in kako konstanten je bil vseh 90 minut, potem je moj odgovor da. Zaradi njegove prisotnosti smo prišli do toliko priložnosti. Povsod, kjer je bil, je bilo nevarno."