Atletico ugnal Slovan, Sturm poražen pri Lillu

Atletico je po četrti zmagi vsaj začasno ena izmed štirih ekip z 12 točkami v prvem delu tekmovanja. S tem so na meji neposredne uvrstitve v osmino finala. Madridčani so dokaj zanesljivo prišli do treh točk, potem ko so po polčasu vodili z 2:0 po golih Juliana Alvareza in Antoina Griezmanna. Slednji je v drugem delu zadel še drugič, pred tem pa je z bele pike za znižanje na 1:2 zadel David Strelec. Slovan je v prvem delu zadel še prečko. Jan Oblak je branil vso tekmo za Atletico, medtem ko je osrednji branilec Kenan Bajrić igral do 84. minute.

Mesto med najboljšo osmerico začasno zaseda Lille, ki je s 3:2 ugnal "slovenski" Sturm. Pri nogometaših iz Gradca je Jon Gorenc Stanković igro zapustil v 84. minuti, minuto kasneje je na zelenico stadiona v Lillu stopil Tomi Horvat, v 87. pa je nekaj minut za debi v Ligi prvakov dobil še Arjan Malić.

Sturm je po zaostanku z 0:2 za izenačenje zadel v sodnikovem dodatku prvega polčasa ter na začetku drugega, a je srca avstrijskih navijačev strl Hakon Arnar Haraldsson v 81. minuti.