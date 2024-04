Atletico dolgo na pragu sanjskega izhodišča, Borussio med žive vrnil Haller

Atletico Madrid si je na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov priigral prednost proti Borussi Dortmund (2:1). Domači so po odličnem prvem polčasu vodili z dvema zadetkoma, v nadaljevanju pa so se gostje le prebudili in v 81. minuti preko rezervista Sebastiana Hallerja prišli do izjemno pomembnega zadetka. Pred povratnim srečanjem na Westfalenstadionu prihodnji teden je tako še vse odprto.

Srečanje na Wandi Metropolitano bi lahko opisali kot zgodbo dveh polčasov. V prvem so kraljevali domači in na krilih izjemne podpore glasnih navijačev prišli do otipljivejše prednosti. Že v četrti minuti je napako gostujoče obrambe kaznoval Rodrigo De Paul, kar je še podžgalo že tako vroče vzdušje v španski prestolnici.

Atletico je pred svojimi navijači v izločilnih bojih Lige prvakov odigral 17 tekem. Izgubil ni niti ene, slavil pa kar enajstkrat. Prejel je – reci in piši – vsega pet zadetkov.

Domači so z visokim pokrivanjem onemogočali izgradnjo napadov gostov in prežali na njihove napake. Eno takšnih so dočakali v 32. minuti, ko sta bila neodločna osrednja branilca Nico Schlotterbeck in Mats Hummels. Žoga je prišla do Antoina Griezmanna, ki je sijajno našel Samuela Lina na levi strani, ta pa je z dvema dotikoma v slogu najboljših napadalcev matiral nemočnega Gregorja Kobla. Za edino obrambo Jana Oblaka v prvem delu je tik pred polčasom poskrbel Ian Maatsen s strelom z razdalje.

Pred nadaljevanjem je bilo jasno, da bo moral Edin Terzić na klopi gostov nekaj ukreniti. Že med odmorom je v garderobi pustil Nmecho, namesto katerega je vstopil Julian Brandt. Po ure igre pa je namesto malo vidnega Niclasa Füllkruga vstopil Sebastian Haller, ki je s svojo višino in fizično močjo takoj otežil življenje Atleticovi zadnji vrsti. Varovanci Diega Simeoneja so se po dominantnem prvem delu v drugem večino posvečali zgolj branjenju priigranega. Njihove priložnosti so bile redke, najlepšo je v 75. minuti imel Lino, ki mu je veselje z odličnim posredovanjem preprečil Oblak. Za previdnost pa so bili Atleti kaznovali le nekaj minut kasneje. Prav Sebastian Haller se je po sprejeti žogi v kazenskem prostoru odlično znašel, se obrnil in z natančnim strelom premagal nemočnega Oblaka.

Do konca je bila Borussia še dvakrat blizu. Jamie Bynoe-Gittens je sprožil z velike razdalje, njegov strel se je odbil od enega od branilcev domačih in nato od prečke v kot. Globoko v sodniškem dodatku pa je okvir vrat Atletico rešil še po strelu Brandta z glavo, tako da je ostalo pri izidu 2:1, ki pred povratno tekmo prihodnji torek vprašanje o zmagovalcu pušča povsem odprto.