Jota bo izpustil tekmo proti 'svojemu' Atleticu

Portugalski nogometaš je v Atletico prestopil leta 2016, a pri trenerju Diegu Simeoneju ni dobil priložnosti, tako da ni "vpisal" uradnega nastopa za ta madridski klub. Atletico je Dioga Joto "poslal" na posodo najprej v Porto, kasneje pa na Otok, najprej v Wolverhampton, lani pa je prestopil v vrste Liverpoola. Tako je 24-letni nogometaš z veliko nestrpnostjo pričakoval dvoboj v Ligi prvakov, v kateri se v isti skupini merita Atletico in Liverpool.

A Jota ne bo nastopil na tekmi na stadionu Wanda Metropolitano, saj se je poškodoval v reprezentančnem dresu. V Liverpool je poleti 2020 prišel za več kot 40 milijonov evrov, za časnik Marco pa je dejal, da ne obžaluje tega, kar se je zgodilo. "Ni mi žal, da sem odšel v Atletico. Eno sezono, preden sem prišel, so bili finalisti Lige prvakov. Priložnost oditi tja in odigrati celo predsezono mi je veliko pomenila in veliko sem se naučil," pravi portugalski reprezentant.

"Seveda sem upal, da bom dobil več priložnosti, vendar se je izšlo drugače, in ni mi žal. Na koncu je bil najboljša poteza odhod. Vsaka izkušnja ti omogoči napredek in rast. Čeprav ne gre po načrtih, se lahko nekaj naučiš in dobiš nove izkušnje," je še dodal Jota.

Novo priložnost bo Joto dobil 3. novembra, ko bodo redsi na Anfiedlu gostili Madridčane.